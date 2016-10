AÏN DEFLA Exposition de bandes dessinées

La commémoration du 55 ème anniversaire des massacres du 17 octobre 1961 a été marquée à Aïn Defla par l'organisation hier d'une exposition de bandes dessinées mettant en évidence les atrocités commises à l'époque et le combat du peuple algérien pour le recouvrement de sa liberté. Un public nombreux composé notamment d'enfants accompagnés de leurs parents a rendu visite à cette exposition organisée par le Musée de la manufacture d'armes de l'Emir Abdelkader de Miliana et abritée par la Maison de la culture de Aïn Defla. «L'objectif visé par cette exposition consiste à inculquer aux enfants un pan de l'histoire de leur pays», a indiqué Abass Kébir-Benyoucef, directeur du Musée de la manufacture d'armes de l'Emir Abdelkader de Miliana, relevant qu'un dessin est, parfois, «plus expressif que 1000 discours». «La bande dessinée constitue un moyen privilégiée pour vulgariser auprès de la jeune génération un évènement aussi sensible que tragique afin que cette frange de la société sache que l'indépendance n'a été arrachée qu'au prix de sacrifices colossaux», a-t-il soutenu. Une autre exposition, consacrée celle-là aux photos illustrant le mieux ces événements ainsi qu'au combat du peuple algérien pour le recouvrement de son indépendance, a été également organisée à l'occasion.