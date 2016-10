LAGHOUAT 55 participants au Festival national des arts plastiques

Cinquante-cinq artistes peintres prennent part à un Festival national d'arts plastiques qui a débuté hier à la Maison de la culture Tekhi Abdallah-Benkeriou à Laghouat, à l'initiative du commissariat du Festival culturel national des arts plastiques et audiovisuels «Arc-en-ciel». Placée sous le signe de «La vie dans nos rues», cette manifestation de trois jours, coïncidant avec la commémoration du 55ème anniversaire de la Journée nationale de l'émigration, a été lancée par l'ouverture d'une exposition de toiles, oeuvres de plasticiens issus de 18 wilayas du pays. Ce festival, qui en est à sa deuxième édition, met en relief des peintures à l'huile et à aquarelles, conformément aux recommandations de la première édition qui avait été dédiée à la photographie. Le programme de cette manifestation prévoit des prix pécuniaires «conséquents» sanctionnant les meilleures oeuvres, et d'autres d'encouragement pour les jeunes talents, selon les organisateurs.

Cette manifestation vise à impulser la scène culturelle dans la région, en plus de la promotion de ce type d'arts et le développement des potentialités des artistes peintres