Alger au XVIème siècle... et la Ville devient capitale

L'Association Lions Club Alger Liberté, dans le cadre de ses activités culturelles, organise avec l'Aasppa Athar (Association algérienne de sauvegarde et protection du patrimoine archéologique) et le magazine Babzman, le 22 octobre 2016, à 14 heures, au Petit Théâtre de Ryadh El Feth, Niv 112, une conférence consacrée à ALGER au début de la période ottomane.

Cette conférence, intitulée: Alger au XVIème siècle... et la ville devient capitale, sera animée par Monsieur Ismet Touati, historien, spécialiste de l'Algérie à l'époque ottomane.