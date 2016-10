TROIS ARTISTES EXPOSENT À EZZOU'ART GALERIE Le doigté au féminin

Par O. HIND -

De la céramique à l'oeuvre d'art

Nathalie Andris, Marthe Leus et Lamia Tidza présentent une série de produits en céramique et peinture, sous le thème «Empreintes et sens» et ce, jusqu'au 3 novembre 2016.

Trois artistes aux profils très variés exposent du 15 octobre au 3 novembre 2016, ce sont deux Belges, Nathalie Andris et Marthe Leus, et une Algérienne Lamia Tidza. A voir leurs oeuvres lors de cette exposition organisée par la galerie Ezzou'art du centre commercial de Bab Ezzouar, Nathalie Andris présente une foultitude d'objets en céramique ou terre cuite, du vase en passant par des pots et des installations bien originales faites de céramique, de bois et de fer forgé. On n'omettra pas de signaler ces chaussures en céramique placées au pied d'un arbre ciselé, qui fait montre d'un doigté remarquable. Depuis de nombreuses années, Nathalie Andris a accumulé, en parallèle à sa carrière professionnelle, des formations artistiques qui répondaient à son besoin d'expression. Elle a approché et maîtrisé successivement les techniques et connaissances essentielles pour perfectionner son art; entre-autres: cours de bandes dessinées, cours de couleurs et psychologie de la couleur, cours de peinture, cours de poterie, cours de céramique, cours privé de tournassage, cours privés de tournage avec outils, cours de sculpture, cours de design, technique de forge et du bronze...C'est donc après ce cursus multiple et riche qu'elle fut diplômée par l'Académie des Beaux-Arts de Châtelet en Belgique. Durant plus de 20 ans, Nathalie Andris s'est appuyée sur sa créativité et son sens nouveau de l'esthétisme pour imposer sa collaboration en termes de design et construction auprès des plus grandes sociétés du marché mondial. Son sens de l'innovation a été ainsi retenu pour des réalisations de qualité sur les sites les plus prestigieux de Belgique: Palais Royal, musées, banques, Sénat, Parlement,... A Alger, Nathalie Andris a déjà été au centre d'innovantes expositions en galeries privées ou dans des hôtels de prestige.

Nathalie Andris s'inspire de son environnement et nous fait découvrir une réalité différente au travers de sa vision personnelle de femme. Ses oeuvres se révèlent dans les formes et couleurs et expriment une vie interne à chacun des thèmes qu'elle désire nous faire connaître. Sa sensibilité aux détails qui nous environnent est traduite tout en nuance et élégance mais, à y regarder de plus près, surtout avec force et profondeur.

Pour sa part Marthe Leus est artiste-peintre. Originaire de Belgique, elle s'est installée et a fondé famille à Djelfa, il y a plus de trois décennies. C'est dans l'Atlas saharien que Marthe Leus a choisi de développer son expression artistique.

Marthe Leus s'est imprégnée de la lumière et de la beauté de sa région d'adoption, mais aussi de la richesse culturelle algérienne pour s'exprimer à travers diverses techniques artistiques qu'elle perfectionne depuis toutes ces années. Elle présente dans cette exposition une série de peintures à l'acrylique sur carton ou papier népalais.

Les paysages et les gens de sa région, l'Atlas saharien, sont sa principale source d'inspiration; en particulier, les rassemblements lors des fêtes et autour des koubbas. Attirée par ces mausolées d'une blancheur immaculée, dans la solitude des paysages du Sud, Marthe Leus en fait ses sujets de prédilection avec une sensibilité toute poétique.

Quant à Lamia Tidza elle est artiste plasticienne et céramiste. Elle est l'élève et disciple de Nathalie Andris. Elle propose lors de cette exposition de nombreuses poupées chatoyantes, réalisées en céramique et terre cuite, témoignant de sa grande et rare sensibilité Lamia Tidza s'est constamment approchée des formations artistiques qui lui permettaient d'améliorer ses réalisations.

Parmi les nombreuses formations, dont certaines dans des ateliers privés, Lamia Tidza a terminé avec succès les cycles artistiques à l'Association des Beaux-Arts et à l'Ecole DNC.

Lamia Tidza poursuit sa formation dans de nouvelles techniques artistiques à travers des partenariats avec d'autres artistes. Durant plus de 25 ans, Lamia Tidza collectionne les expositions dans sa ville natale, Alger, comme, par exemple, au Centre culturel Mustapha- Kateb, Bastion 23.