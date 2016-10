LE GROUPE «IMERHAN N'TINEZRAFT» À L'AFFICHE 7e Festival "Taragalte" au Maroc

Le groupe algérien de musique targuie «Imerhan n'Tinezraft» participera au 7e Festival «Taragalte» de la culture du Sahara, prévu du 28 au 30 octobre à M'hamid El Ghizlane (sud-est du Maroc), rapporte la presse locale. «Imerhan n'Tinezraft» (Les amis du Sahara inezraft), un groupe fondé en 2011 à Tamanrasset par Iyad et Farès, donnera à cette occasion des concerts aux côtés d'artistes d'Afrique, d'Europe et de pays arabes. Le groupe qui se distingue surtout par son style et instruments traditionnels a sorti en 2012 en Italie un album qui comprend les plus célèbres chansons de la jeune troupe: «Arodj Inizdjam», «Adounia Idagh», entre autres. Dirigé par Iyad, le groupe, qui est composé de sept membres, s'est fait connaître par son style porté par des instruments, notamment la basse, la guitare et le djembé «Imerhan n'Tinezraft» a participé à plusieurs manifestations culturelles en Algérie et à l'étranger, à l'instar du Festival national de la musique diwan de Béchar, «Sfinks Mixed Festival» en Belgique et du Festival «désert in Exile» en Suède, notamment. Le Marocain Aziz Sahmaoui, le groupe «Tinariwen» (Mali) et «Hassani» (Mauritanie), sont également à l'affiche de cette édition placée sous le signe «L'oasis, source de vie au coeur du Sahara». Fondé en 2009, le Festival «Taragalte de la culture du Sahara» est un rendez-vous annuel qui vise à valoriser et à faire connaître le patrimoine culturel, matériel et immatériel, du Sahara.