MUSÉE DES BEAUX-ARTS D'ALGER Des plasticiens algériens du Canada exposent

Une exposition de peinture réunissant les oeuvres d'une quinzaine de peintres et sculpteurs algériens établis au Canada a été inaugurée lundi au Musée des beaux-arts d'Alger. Organisée dans le cadre des 1ères Journées scientifiques et culturelles des membres de la communauté algérienne au Canada, l'exposition se décline en deux modes d'expression picturale: la peinture sur toile et la sculpture. L'artiste-licière Seddiki Khadidja dévoile huit tableaux dans lesquels elle évoque des lieux anciens d'Algérie qu'elle peint également à travers la mer et le désert, notamment dans un tableau intitulé «Timimoun». Les oeuvres de cette peintre sont réalisées par un mixage, peinture et tissage, au moyen duquel cette diplômée des beaux-arts d'Alger explore un univers qui plonge ses racines dans les traditions ancestrales. L'artiste Katia Challal présente, pour sa part, trois tableaux à travers lesquels elle explore la technique de l'acrylique sur toile. Ses peintures illustrent son attachement aux origines, a expliqué cette artiste autodidacte, établie au Canada. «Le jardin parfumé «, «L'envol «ou encore «F'louka» (felouque) sont, entre autres tableaux qui suggèrent le voyage et la séparation avec la terre natale. Pour sa part, l'artiste Hamida Mehel expose une série d'oeuvres sculptées au titre de «Fragments». Présentés en grand format, ses tableaux qui explorent de nouveaux matériaux comme la porcelaine, le verre ou encore la poudre de marbre, invitent au voyage et à la méditation. L'artiste explique son choix pour la sculpture par le besoin d' «insuffler à (ses) oeuvres de l'émotion, du mouvement et une dynamique afin de briser les «frontières» entre le récepteur et l'artiste, dit-elle. L'exposition se poursuit jusqu'au 24 octobre au Musée des beaux-arts.