SALON NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES Un large éventail d'oeuvres présenté

Un large éventail d'oeuvres d'artistes plasticiens issus de plusieurs régions du pays est exposé au Salon national d'arts plastiques, ouvert mardi à la salle Djaouad Noureddine, de Souk Ahras, a-t-on constaté. L'événement qui devra se poursuivre jusqu'à aujourd'hui, réunit des artistes venus des quatre coins du pays. Quelque 65 peintures mêlant entre autres art abstrait et surréalisme y sont exposées. Ce salon vise à poser les jalons d'une tradition culturelle à travers la valorisation de l'art et de ses différentes facettes, a déclaré le directeur de la culture, Taher Arris en marge de la cérémonie d'ouverture. Il a dans ce sens souligné la nécessité d'établir une carte culturelle regroupant toutes les composantes et énergies artistiques dont dispose la wilaya de Souk Ahras. De son côté, l'artiste oranaise Fouzia Menouar a souligné à l'APS que l'ancienne Taghaste est une des villes pionnières dans les arts plastiques, rappelant qu'elle a accueilli en 1996 le premier Salon international des arts plastiques.