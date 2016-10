ARTS ET CULTURE Rencontres littéraires

Dans le cadre du programme hebdomadaire organisé chaque lundi et mercredi, l'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger vous invite à la bibliothèque multimédia jeunesse (38-40. Rue Didouche Mourad. Alger). Selon le programme suivant:

Lundi 24 octobre 2016 à partir de 14h00:

Récital poétique avec deux poètes «Kacem Chikhaoui» et «Naïma Negri»

Mercredi 26 octobre 2016 à partir de 14h00 Dans le cadre des Mercredi du verbe Rencontre avec la conteuse - poétesse «Hanifa Hanchi» Autour de son recueil «À mon amour»