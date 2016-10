L'ARTISTE FRANCO-ALGÉRIEN KADER ATTIA Lauréat du prix Marcel Duchamp

L'artiste franco-algérien Kader Attia a reçu mardi à Paris le prestigieux prix Marcel Duchamp, décerné chaque année par l'Association pour la diffusion internationale de l'art français (Adiaf), rapportent des médias. Kader Attia qui était nommé aux côtés de trois autres artistes contemporains a reçu cette distinction au Centre George Pompidou qui a consacré pour la première fois de l'histoire du prix une exposition collective des quatre artistes nommés au prix. Né en 1970 en France de parents algériens et établi à Berlin, Kader Attia est connu pour ses installations et son travail aux confins des arts plastiques, de la photographie et de la vidéo. Il expose régulièrement dans les plus importants rendez-vous mondiaux de l'art contemporain (Biennale de Venise, Foire internationale d'art contemporain de Paris, Documenta de Kassel) et dans des galeries et musées prestigieux à Londres, à Berlin ou encore à New York. Ses oeuvres sont actuellement exposées au Musée Guggenheim de cette ville. Kader Attia dont le chiffre d'affaires en vente aux enchères pour 2015 est estimé 25.451 dollars en 2015, figure, par ailleurs, dans la liste des dix artistes africains les mieux côtés du marché mondial de l'art, selon un rapport de l'Africa Art Market publié récemment par l'hebdomadaire Jeune Afrique. Institué en 2000, le prix Marcel Duchamp (du nom du plasticien et écrivain français disparu en 1968, considéré comme un des pionniers de l'art contemporain) est décerné dans le but de «confirmer la notoriété d'un artiste français ou résidant en France, novateur et représentatif de sa génération».