CONCOURS «JEUNE ARTISTE PEINTRE 2016» Noureddine Benhamed premier lauréat

Par O. HIND -

Société Générale Algérie a annoncé mercredi dernier les noms des lauréats suite au concours du meilleur «Jeune Artiste Peintre»talent pour la 4e édition consécutive.

La céramique a eu lieu cette fois au niveau de sa salle de conférences de Sidi Yahia à Alger. Onze toiles, parmi la centaine proposée par les participants au concours, ont été retenues par le jury, pour être exposées au public. Société Générale Algérie, représentée par ses cadres locaux ainsi que les membres de son Conseil de surveillance, en réunion à Alger, a convié à cette sympathique cérémonie, l'ensemble des participants à la compétition «Jeune artiste peintre 2016» ainsi que les clients de la banque, amateurs d'art.

Après délibérations, le jury composé de personnalités et d'experts du monde des arts a annoncé les noms des lauréats du concours. Le 1er Prix, qui est une résidence d'artiste, est revenu à Noureddine Benhamed pour sa toile Je suis Sisyphe. Il s'agit d'un jeune diplômé de l'école régionale des beaux-arts d'Oran, ayant à son actif plusieurs expositions individuelles.

Le 2e Prix, d'une valeur de 150.000 DA, a été attribué à Zakaria Moustari pour son oeuvre intitulée Anniversaire. Zakaria est né à Bordj Bou Arréridj. Il est professeur de dessin à l'école des beaux-arts de Sétif.

Enfin le 3e Prix, d'un montant de 100.000 DA est revenu à Torkia Aït Saâda pour son tableau intitulé Papillon.Torkia est native de la ville de Bouira, elle est titulaire d'un diplôme de magistère en art et sciences de l'art en 2013 à l'Ecole supérieure des beaux-arts d'Alger.

Pour l'occasion, Société Générale Algérie a réalisé un livret qui rassemble les oeuvres de la cuvée 2016 du concours «Jeune artiste peintre» et qui résume leur parcours artistique.

Pour info, ces oeuvres seront insérées dans l'agenda de la banque pour 2017. A travers ce concours, ouvert à tous les jeunes artistes peintres professionnels et amateurs, note-t-on «Société Générale Algérie confirme une fois de plus son engagement en faveur des artistes, de l'art et de la peinture en particulier, et contribue à l'émergence de talents prometteurs algériens dans l'art plastique contemporain. Elle réitère son attachement à ses valeurs d'entreprise: l'innovation, la responsabilité, l'engagement et l'esprit d'équipe.»