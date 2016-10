CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN Le conteur Mahi Seddik en spectacle à Paris

Le conteur professionnel et auteur algérien, Mahi Seddik, se produira le 28 octobre sur la scène du Centre culturel algérien de Paris.

Habitué des rondes populaires et du théâtre de la «Halqa», Mahi Seddik sera convié à présenter des contes puisés dans le patrimoine oral algérien, particulièrement de la région de l'Oranie dans un spectacle intitulé «Wech qalou nass zman» (ce qu'avaient dit les anciens). Natif de Sidi Bel Abbès, Mahi Seddik, qui a suivi une formation dans le 4e art, s'attache depuis plusieurs années à promouvoir et à revivifier la tradition orale, disparue, des Goual (conteurs). Le conteur a animé ces dernières années, à la faveur des festivals organisés à travers l'Algérie, de nombreux espaces et ateliers consacrés au conte populaire, et assuré des cycles de formation en Tunisie et aux Emirats arabes unis, notamment. Il a également écrit une série de contes inspirés des légendes populaires du Grand Sud qu'il a présentée dans plusieurs pays dont la Tunisie, le Maroc, le Liban, l'Egypte, le Congo ou encore la France