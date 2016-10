GERNOT ROHR, CONSEILLER TECHNIQUE DE LA SÉLECTION NIGÉRIANE "Pas d'attention particulière pour Mahrez et Slimani"

Le conseiller technique de la sélection du Nigeria, Gernot Rohr, ne redoute guère la sélection algérienne et ses deux armes fatales, Riyad Mahrez et Islam Slimani, qui ont offert la victoire à Leicester, mardi soir, en Ligue des Champions d'Europe. «Nous n'accordons pas une attention particulière pour Mahrez et Slimani. Notre équipe a un niveau élevé et de la confiance. Collectivement, nous n'avons pas peur de l'équipe algérienne. Nous savons que ce sera très difficile de battre les Algériens, mais nous avons confiance, maintenant, et nous serons prêts pour le match. Nous les connaissons très bien les joueurs algériens. La plupart d'entre eux ont été formés en France, ont joué en France. Certains d'entre eux ont joué pour les jeunes sélections françaises avant de changer et de rejoindre l'Equipe nationale algérienne. Je les ai vus jouer et je sais comment ils jouent. Je les connais bien», a affirmé Rohr à Complete Sports. «J'ai envoyé quelqu'un pour suivre le match joué par les Algériens face au Cameroun. J'attends qu'il me donne tous les détails. J'ai vu le match à la télévision. Nous allons faire une analyse lorsque nous aurons la cassette et tous les rapports du match. À partir de là, nous saurons tout sur cette sélection algérienne», a-t-il ajouté.