LA PREMIÈRE «ART NIGHT EXPERIENCE» Le 31 octobre au Bastion 23

Une quinzaine de jeunes artistes, entre plasticiens, musiciens et photographes prendront part à la première édition de «Art night experience» (la nuit de l'art) qui se tiendra le 31 octobre au Centre des art du Palais des raïs-Bastion 23, a-t-on appris auprès des organisateurs. Organisée par le Bastion 23 en collaboration avec l'Association culturelle «Mawahib wa afaq», cette manifestation prévoit plusieurs spectacles, expositions, défilés de mode et performances mettant en avant de jeunes talents de la scène artistique algérienne. Les associations «Orchestre, rythme et parade de la wilaya d'Alger» et «Ahl el fen» et le collectif d'artistes «Tadra» prendront part à cette manifestation qui donnera le coup d'envois du mois «Blanc d'Alger, arts en mouvements» qui se tiendra durant tout le mois de novembre, a indiqué le directeur du centre, Boualem Belachehab. Les plasticiens Meriem Zaggat, Manel Drareni, Djamel Benchenine, Ahmed Mcheddal, Walid Tighiouart ainsi que les photographes Haythem Ameur et Houari Bouchnak exposeront leurs oeuvres dans les palais du Bastion 23, alors qu'une partie du centre sera dédiée aux bouquinistes. Une reconstitution des us et coutumes de la ville d'Alger sera installée au palais 23 qui sera animé par la troupe de musique andalouse de l'association «Ahl el fen», en plus d'un défilé de mode revisitant des costumes traditionnels actualisés par des stylistes. Un parcours de visite nocturne sera également proposé au public lors de cet événement qui verra la participation d'autres acteurs culturels à l'instar du Théâtre national algérien, la «Fabrik prod» ou encore le Centre national du cinéma Algérien. Cette «nuit blanche» du Bastion 23 constitue pour Boualem Belachehab, une action de «promotion» des jeunes talents et de la nouvelle scène algérienne dans sa diversité en plus d'être une «opération de mise en valeur» de ce site historique et architectural.