AIT HICHEM Le tapis en fête

Par Kamel BOUDJADI -

La 7ème édition du Festival national du tapis d'Aït Hichem s'est ouverte avant-hier dimanche en présence de la ministre déléguée chargée de l'Artisanat, Mme Aïcha Tagabou. La cérémonie d'ouverture qui s'est tenue au niveau de la grande salle de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri dans une ambiance de fête rehaussée surtout par la présence de la responsable du secteur au niveau du gouvernement. Une présence qui dénote sans ambages la volonté de l'Etat de promouvoir l'artisanat.

En fait, le Festival national du tapis d'Aït Hichem, localité située sur les cimes du Djurdjura dans la daïra d'Iferhounène, s'impose désormais comme une tradition. Sa délocalisation vers la ville de Tizi Ouzou aura surtout joué un rôle important dans la dimension de la fête qui était initialement restreinte dans la localité. Aujourd'hui, la fête du tapis d'Aït Hichem est devenue un festival national avec toute la charge symbolique du mot.

Avant-hier donc, à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, la cérémonie d'ouverture était grandiose. A l'ouverture justement, Mme Aïcha Tagabou a insisté sur la nécessité de donner les moyens aux professionnels du secteur de l'artisanat et surtout du tapis pour développer leurs activités et les pérenniser. La présence de la ministre déléguée à Tizi Ouzou a également été l'occasion d'annoncer les bonnes nouvelles. La plus importante est sans nul doute le choix de la wilaya de Tizi Ouzou pour prendre part au festival «Village planétaire» qui se tient annuellement à Dubaï. Pour Mme Tagabou, cette manifestation mondiale est une grande opportunité économique pour les artisans qui participeront. Ils auront là une occasion en or pour promouvoir leur commerce et leur activité. Toujours au sujet du tapis d'Aït Hichem, Mme la ministre a ajouté que le produit sera arrimé à la norme et aux standards de commercialisation internationaux. Le travail sera confié à des experts. Une fois tissé, le tapis d'Aït Hichem se hissera aux plus grands produits du monde. Pour pérenniser les métiers traditionnels et artisanaux, la ministre a également appelé les jeunes à s'initier. L'Etat, assurera-t-elle, ne lésinera pas sur les moyens pour les accompagner.

Par ailleurs, pour revenir à cette manifestation qui s'est ouverte avant-hier et qui s'étalera jusqu'à jeudi, il convient de signaler que les organisateurs ont mis au point un riche programme culturel à la mesure de la renommée du tapis d'Aït Hichem. Des expositions réuniront des artisans venus de plusieurs wilayas du pays et se tiendront dans les halls de la Maison de la culture. Le petit théâtre abritera de nombreuses conférences qui seront animées par des experts des directions du tourisme et de l'artisanat. Les femmes d'Aït Hichem effectueront des démonstrations de tissage afin de montrer aux jeunes filles l'attirance du métier.

Enfin, notons que le festival se tiendra jusqu'à jeudi et le public sera sans nul doute envoûté par la beauté de ce produit haut de gamme.

La dextérité des mains des tisseuses est admirable et émerveillera les présents. Les couleurs chatoyantes du tapis des Aït Hichem rayonneront sur la ville de Tizi Ouzou durant toute cette semaine.