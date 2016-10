Plus de 5000 cartes professionnelles d'artistes attribuées à ce jour

Pas moins de 5241 cartes professionnelles d'artistes ont été attribuées depuis février 2015 à ce jour, a affirmé samedi dernier à Jijel le président du Conseil national des arts et des lettres (Cnal), Abdelkader Bendaâmache. Au cours d'une rencontre organisée à la salle Hamlil, au chef-lieu de wilaya, en présence des autorités de la wilaya et des responsables de la culture, M. Bendaâmache qui s'est attardé sur la protection sociale de l'artiste, à la lumière des textes réglementaires y afférents, a indiqué que le Cnal a enregistré 9130 demandes pour l'obtention de cette carte qui confère la qualité d'artiste, précisant que 5984 demandes ont été validées. A ce jour, 1653 demandes d'obtention de la carte d'artiste sont en instance d'examen et 1493 dossiers rejetés (pour manque de données exactes ou complètes), a encore souligné le président du Cnal.Dans une intervention, l'hôte de la wilaya a souligné que l'acquisition de la carte professionnelle de l'artiste constitue une «opération salutaire pour son détenteur». L'établissement de ce document officiel qui précise les droits et devoirs de son titulaire, est consigné dans le décret exécutif relatif aux modalités de couverture et de prestations sociales, publié au Journal officiel du 18 février 2014.Lors de cette cérémonie, 55 cartes professionnelles d'artistes ont été remises à leurs titulaires. Il s'agit là d'un «précieux acquis» pour consolider le statut d'artiste au titre duquel ils ont dû batailler pendant de longues années pour aboutir à ce résultat, ont affirmé des artistes de la région de Jijel, présents à cette cérémonie. Dans une intervention, le wali, Larbi Merzoug, a notamment rendu hommage aux artistes de l'antique Igilgili pour leur précieuse contribution dans l'animation de la saison estivale écoulée, rappelant, au passage, la place et le rôle des artistes dans la vie socioéconomique et culturelle d'un pays. Ce contact, initié par la direction locale de la culture, a été ponctué par un riche débat entre les artistes et le président du Conseil national des arts et lettres, Abdelkader Bendaâmache qui a tenu à répondre à toutes leurs préoccupations et suggestions.