MUSÉE NATIONAL DU BARDO La classe italienne s'invite à Alger!

Par O. HIND -

Une mode des plus chatoyantes

L'exposition «Fantaisies en Soie» restera ouverte jusqu'au mercredi 9 novembre 2016.

De la soie et des couleurs déclinées en autant de foulards accrochés en tableaux et puis des cravates et des robes de couleurs chatoyantes voilà ce qui vous attend actuellement au Musée national du Bardo. En effet, l'ambassade d'Italie et l'Institut culturel italien d'Alger, organisent à l'occasion de la XVIe Semaine de la langue italienne dans le monde, l'exposition «Fantaisies en Soie «et ce, en collaboration avec la Fondation Sartirana Arte de Pavie. Inaugurée samedi par cette belle exposition des plus colorées, la semaine de la langue italienne, placée sous le haut patronage du président de la République italienne, est désormais un rendez-vous annuel incontournable, né de la collaboration entre le ministère des Affaires étrangères, les ambassades et le réseau des Instituts culturels italiens situés dans le monde. Le but principal de la «Semaine» est, affirment les organisateurs, celui de «faire le point sur la présence de la culture et de la langue italiennes dans le monde». De fait, pendant la semaine du 17 au 22 octobre 2016 ont été présentées des manifestations représentatives de la culture italienne: des conférences à l'université Ali-Lounici Blida 2, à l'université d'Alger 2 Bouzaréah, à l'Ecole polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger; des rencontres à l'Institut culturel italien; des expositions à l'Epau et la dernière en date, au Musée du Bardo. Aussi, souligne-t-on encore «Le thème de cette édition est dédié à «La langue italienne et la créativité: marques et costumes, mode et design» dont l'objectif est de mettre en exergue les rapports et les échanges entre la langue et la créativité italienne dans beaucoup de leurs expressions: du design à l'architecture jusqu'à la mode.» En effet ce que le public peut découvrir ce sont des vêtements de choix, déclinés entre robes, écharpes et cravates, réalisées entre 1970- 1990. Cette exposition rend hommage aux soies italiennes et à leurs créateurs extraordinaires. Les exemplaires exposés proviennent du Musée de la mode de Sartirana, et Giorgio Forni, le conservateur du Musée de la mode, est le commissaire de l'exposition. Cette collection présente des accessoires en soie, imprimés principalement à Côme, ville proche de Milan, capitale de la Mode, sur les dessins de quelques-uns des plus grands stylistes de la mode «Made in Italy» tels Andrea Pfister, Ken Scott, Ferragamo, Gucci, Pucci, Ferre, Moschino, Valentino et Versace pour ne citer que ceux-là. «Une collection/exposition itinérante d'un précieux segment du Made in Italy. La collection documente au mieux les décennies 1970-1990, avec des produits de source artisanale, et avec des produits signées par les grands designers de la mode italienne et par des artistes tels que Fornasetti et, plus récemment, Eugenio Carmi et Arnaldo Pomodoro «, peut-on lire encore dans le document portant sur cette exposition qui révèle une véritable fête des couleurs et des tissus. Un choix judicieux des plus variés, en provenance de l'Italie, que ces accessoires, symbole de ce soleil méditerranéen partagé avec l'Algérie qui porte en elle le même souci des tonalités chromatiques dans les tissus en fonction des régions du pays. Pour info l'exposition «Fantaisies en Soie» restera ouverte jusqu'au mercredi 9 novembre 2016. Si d'aucuns constateront le peu d'abondance dans le nombre des «produits» proposés, il restera la qualité avérée de ces jolies «oeuvres d'art» devant lesquelles le spectateur pourra s'attarder longuement dont ces foulards qui sont à eux seuls de vrais tableaux d'art et de fantaisie.