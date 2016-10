LE THÉÂTRE D'ORAN EN TRAVAUX Il reprend ses activités en extra-muros

Les activités du Théâtre régional d'Oran Abdelkader-Alloula (TRO), suspendues depuis septembre dernier en raison de travaux, reprendront prochainement en extra-muros avec un programme dédié spécialement aux élèves des trois paliers scolaires, a-t-on appris dimanche dernier des responsables de cette structure culturelle. «Un programme portant animation de plusieurs pièces théâtrales a été élaboré au profit des établissements scolaires de la wilaya», a précisé à l'APS le directeur du TRO, Azri Ghaouti. «Les activités dans l'enceinte du TRO ont été suspendues début septembre dernier suite à l'effondrement partiel d'un plafond, sans faire de blessés», a-t-il rappelé, signalant «qu'une équipe des services techniques de l'organisme compétent s'attelle à la réhabilitation de la structure endommagée». De son côté, le responsable du département de programmation au TRO, Abdelkader Belkaïd, a fait savoir que la grille d'animation scolaire sera mise en oeuvre avec des spectacles produits par le TRO et destinés aux enfants et au jeune public. Les écoles primaires accueilleront dans ce cadre des représentations à caractère ludique et pédagogique à l'instar du conte à succès «El-assad oua el-hattaba» (Le lion et la bûcheronne) de Mourad Senouci. Les élèves des établissements des cycles moyen et secondaire seront, quant à eux, invités à découvrir d'illustres oeuvres comme «Ettefah» (les pommes) du regretté Alloula (1939-1994) et «Louebet Ezzaouedj» (le jeu du mariage) adaptée par Senouci de l'oeuvre de Marivaux et mise en scène par Azri Ghaouti. Le TRO accueille chaque année plus de 80.000 spectateurs, dont une majorité d'enfants à la faveur de la multiplication des manifestations artistiques au profit du jeune public, et ce, tant sur la scène de la structure que dans le cadre des programmes d'animation de proximité (écoles, établissements culturels). La création du TRO, sous la direction du dramaturge Alloula, remonte au 14 novembre 1972, date de la décentralisation théâtrale, après avoir fonctionné jusqu'alors en annexe du TNA.