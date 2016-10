MOSTAGANEM 3e édition du panorama du film révolutionnaire

Neuf longs métrages et documentaires seront projetés dans le cadre de la 3ème édition du panorama du film révolutionnaire, prévue du 3 au 7 novembre prochain à Mostaganem, a-t-on appris samedi du directeur artistique de cette manifestation. Ce rendez-vous programmé au niveau de la Maison de la culture «Ould Abderrahmane Kaki», vise, selon Abdelhalim Rahmouni, à faire découvrir aux nouvelles générations les sacrifices du peuple algérien pour recouvrer son indépendance et mettre à nu les crimes et la barbarie du système colonial français. Parmi les films proposés au public figurent des longs métrages produits en 2015 et 2016 dont «Le Puits» de Lotfi Bouchouchi, «Séquences de mon village» de Karim Traidia, «L'intrus» de Mohamed Hazourli, «Le héros inconnu» de Menad Hadj Aïssa, «Krim Belkacem» d'Ahmed Rachedi et «Zabana» de Saïd Ould Khélifa. Des documentaires seront également projetés à l'instar du «Barrage de Béni Bahdel «de Messetfi Abderrahmane, «Le retour» de Saïd Oulmi, «Khedda: symbole de Zeitouna» du réalisateur et artiste-peintre Djouda Guessouma. Par ailleurs, les organisateurs ont introduit pour cette édition des courts métrages produits dans les années 1960 et 1980.

L'objectif de cette démarche est de faire des comparaisons entre les oeuvres de cette époque et celle d'aujourd'hui. Parmi ces courts métrages figurent «La mer» de Ghaouti Bendedouche, «Koun Djanet» d'Aziz Akika, «La goutte» de Belkacem Hadjadj, «Fin de folie» de Cherif Aggoune, «Pont vers la vie» d'Adel Mouhsin produit en 2015 dans le cadre de la manifestation «Constantine, capitale de la culture arabe». Une cinquantaine d'affiches de films algériens dernièrement numérisés par l'ex-Agence algérienne de rayonnement culturel Aarc seront exposés à cette occasion. Le programme comprend également deux conférences «La guerre algérienne au point de vue des Algériens d'aujourd'hui» de l'universitaire et réalisateur Mohammed Bensalah et «La révolution algérienne dans le cinéma universel» de l'universitaire et critique cinématographique Ahmed Bedjaoui. La manifestation «Panorama du film révolutionnaire» est organisée dans le cadre de la célébration du 62ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération par la Maison de la culture, en collaboration avec la direction de la culture et le théâtre régional de Mostaganem «Si Djillali Benabdelhalim», rappelle-t-on.