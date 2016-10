PRIX MOHAMED DIB Trois lauréats distingués à Tlemcen

Les écrivains Mohammed Salah, Louiza Ouzloug et Mustapha Bouchouareb ont reçu samedi à Tlemcen le prix Mohamed Dib de littérature décerné par l'association «La Grande Maison». La cérémonie de remise des prix s'est déroulée en présence du ministre de la Culture Azzedine Mihoubi, du wali de Tlemcen, d'un grand nombre d'hommes de lettres et de culture et de la veuve du romancier algérien Mohamed Dib. Mohammed Salah a décroché le prix en langue arabe avec son roman intitulé «Sisyphe en faux sourire», Louiza Ouzlag en tamazigh pour son récit «Jar Ijni Tmurt» alors que Mustapha Bouchouareb a été distingué pour son roman «Fetwa». La présidente de l'Association organisatrice du prix, Benmansour Sabéha, a souligné que cette édition a récompensé, pour la première fois, des oeuvres rédigées en arabe, en tamazight et en français. Elle a également rappelé que le concours a vu la participation de 72 oeu-vres d'hommes de lettres algériens. 18 oeuvres ont été présélectionnées par un jury, présidé par le romancier Mohammed Serri, assisté par Afifa Brerhi. La deuxième étape a permis de sélectionner trois oeuvres en langue arabe, deux en tamazigh et quatre en français. Le jury s'est réuni, vendredi, pour désigner les heureux lauréats. Ce prix, organisé sous le patronage du ministre de la Culture et en collaboration avec l'Office des droits d'auteur (Onda), vise à encourager les jeunes auteurs et à promouvoir la production littéraire nationale, a signalé la même responsable. Mme Benmansour a rappelé que la cérémonie de remise des prix se déroule parallèlement avec la tenue d'une rencontre littéraire intitulée «salons d'artistes» mettant en exergue l'identité, la richesse et la diversité des cultures.