L'AUDITORIUM AÏSSA-MESSAOUDI La cantatrice hongroise Klara Csordas subjugue Alger

La célèbre cantatrice hongroise Klara Csordas a animé lundi soir à Alger un concert de musique lyrique dédié au grand compositeur Bela Bartok dont une partie de l'oeuvre constitue une véritable passerelle culturelle entre l'Algérie et la Hongrie.

Accueilli à l'auditorium Aïssa-Messaoudi de la Radio algérienne, le récital, intitulé «Rencontres musicales de Handel à Bartok», invite à méditer l'oeuvre du pianiste compositeur hongrois Bela Viktor Janos Bartok (1881-1945), pionnier de l'ethnomusicologie. Attiré par la beauté et le patrimoine musical de la ville des Zibans (Biskra), le pianiste compositeur hongrois y a séjourné en 1913 où il fut inspiré de ses musiques traditionnelles et a composé et enregistré quelque 250 «rouleaux» (supports cylindriques dont la gravure correspond à l'inscription de signaux acoustiques). «Plusieurs pièces de Bela Bartok, comme Microcosme et autres, sont inspirées de la musique populaire de Biskra», a rappelé l'ambassadeure de Hongrie en Algérie, Helga Katalin Pritz, présente au concert, avant d'ajouter que l'oeuvre de ce grand compositeur constituait «une passerelle entre les deux cultures algérienne et hongroise».

La mezzo-soprano Klara Csordas, accompagnée au piano par son compatriote Miklos Harazdi a embarqué, 70mn durant, le public relativement nombreux dans un voyage onirique regroupant les oeuvres de grands compositeurs d'opéras universels.

Parmi les oeuvres d'opéra brillamment rendues par les artistes, Ombra mai fu/Serse de Georg Friedrich Haendel, Voi che sapete/Les noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, Habanera/Carmen de Georges Bizet, I feel pretty/West side story de Léonard Bernstein et Summertime/Porgy and Bess de George Gershwin. Chansons populaires de Bela Bartok, également compositeur de plusieurs oeuvres pour piano, de musique de chambre, d'oeuvres pour instruments solistes et orchestre, de musiques scientifiques et de pièces pour chorale, ont été interprétées en dernière partie de programme. Dans un élan lyrique très apprécié par le public, les pièces interprétées racontent l'amour, la gloire, la mélancolie, la joie, la colère, la tristesse ou encore la vie, soutenues par des musiques aux variations multiples et à l'harmonisation empreinte de couleurs esthétiques. Le duo, époustouflant de technique et de maîtrise, a donné, dans une ambiance relevée, du plaisir à l'assistance qui a pris part au voyage dans un silence religieux imposé par la solennité du moment. Marquant son «premier concert en Afrique», la mezzo-soprano Klara Csordas, à la voix suave et à la tessiture large a fait montre de toute l'étendue de son talent, donnant des explications pour chaque pièce et entraînant son pianiste dans les nuances d'un exercice difficile qui a mis en valeur toute l'expérience et le professionnalisme du duo. «Je suis très heureuse de chanter pour le merveilleux public algérois», a-t-elle déclaré. En présence des directeurs de l'opéra d'Alger Noureddine Saoudi et celui de L'Orchestre symphonique national (Osn) Abdelkader Bouazzara, ce concert lyrique aura «ouvert le champ à un projet de coopération» visant à mettre sous les projecteurs cette «belle liaison culturelle» existant entre l'Algérie et la Hongrie, a annoncé Mme l'ambassadrice Helga Katalin Pritz.

Le public, ravi, a vécu chaque instant du récital dans la délectation, applaudissant longtemps les artistes à l'issue de chaque pièce interprétée. La profondeur historique et la beauté des sites de la ville de Biskra constituant un attrait indubitable, plusieurs artistes et penseurs, y ont succombé, à l'instar de l'historien, philosophe, Ibn Khaldoun, de l'écrivain français André Gide ou encore du photographe orientaliste Auguste Maure qui y ont longtemps séjourné. Musicologue par ailleurs, Klara Csordas, considérée comme l'une des plus grandes cantatrices au monde, s'est formée au Conservatoire Bela-Bartok et à l'Académie de musique Franz Liszt à Budapest. Elle se produit régulièrement dans toute l'Europe et en Amérique latine.

Miklos Harazdy professeur et directeur du Département accompagnateur de piano et répétiteur en chef de l'Opéra national de Hongrie, présente un large répertoire dans les genres baroque et contemporain qui lui vaut d'être sollicité par de grands maîtres de l'Opéra à travers le monde.

Le concert lyrique «Rencontres musicales de Handel à Bartok» est organisé par L'ambassade de Hongrie en Algérie, en collaboration avec la Radio algérienne.