SILA 2016 Les nouveautés des éditions Koukou

Par Aomar MOHELLEBI -

Les éditions Koukou, que dirige Arezki Ait Larbi, seront présentes également cette année, à la 21e édition du Salon international du livre d'Alger (Sila) qui se tient actuellement au Palais des expositions et ce, jusqu'au 5 novembre. Ce sont sept nouvelles publications qui seront présentées et mises en vente à l'occasion du plus grand événement culturel de l'année en Algérie. Selon Arezki Ait Larbi, directeur des éditions Koukou, le public pourra ainsi prendre connaissance, entre autres, du livre: «La justice du palais», de l'avocat et homme politique Mokrane Aït Larbi. Cet ouvrage est disponible pour la première fois, en langue française, puisqu'il y a quelques années, il a été d'abord publié en langue arabe. Les éditions Koukou proposent en outre un autre ouvrage, collectif celui-là, intitulé: «Algérie arabe, en finir avec l'imposture». Les cinq autres livres que les lecteurs pourront acquérir au même stand sont également à thématique politique ou historique ce qui est d'ailleurs la vocation des éditions Koukou. C'est le cas de l'ouvrage «L'expérience démocratique en Algérie, 1988-1992» de Myriam Ait Aoudia, «Lettre ouverte» de Ali Yahia Abdennour, «Les Harki» de Pierre Daumi, «Maghreb, étrangeté et amazighité» de Nabile Farès et enfin, «Mes poches vides, mon miroir brisé» de Ali Chibani. Les visiteurs qui feront une escale au même stand pourront aussi redécouvrir les anciens livres édités par les éditions Koukou, à l'instar de ceux de Belaïd Abane sur Abane Ramdane, «Heureux les martyrs qui n'ont rien vu» de Besssaoud Mohand Arab et la liste est encore longue. Le public aura droit à des réductions allant jusqu'à 50%, a indiqué Arezki Aït Larbi.