8E FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BÉJAÏA 17 pays SERONT DE LA PARTIE

Par O. HIND -

Omar Fetmouche, au milieu, commissaire du festival

La France, invité d'honneur, participera avec Le Porteur d'Histoire d'Alexis Michalik, qui se produira également le mercredi 2 novembre à 19h au Théâtre national d'Alger.

Une trentaine de compagnies de théâtre de 17 pays sont programmées pour prendre part au 8e Festival international du théâtre de Béjaïa (Fitb) prévu du 30 octobre au 4 novembre prochain, a indiqué cette semaine lors d'un point de presse à Alger le commissaire du festival, Omar Fetmouche. En plus de l'Algérie, présente avec 10 spectacles dont quatre en tamazight, des troupes d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient sont programmées à ce 8e Fitb. Les pays retenus à cette édition ont été sélectionnés parmi 37 pays postulants. Outre la France, invité d'honneur, l'Italie, l'Autriche et le Royaume-Uni, y participent aux côtés de la Tunisie, du Bénin, de la Syrie et de l'Irak, représenté par un spectacle expérimental du dramaturge et metteur en scène Anas Abdul Samad. La France a été désignée pays invité d'honneur au 8e Festival international du théâtre de Béjaïa, et participera avec une pièce française: Le Porteur d'Histoire d'Alexis Michalik. Récompensée par le Molière 2014 du Meilleur auteur et celui de la meilleure mise en scène, Le Porteur d'Histoire est une pièce phare du répertoire théâtral français de ces dernières années. Son succès fut tel qu'après quatre années de représentations continues, Alexis Michalik et sa troupe repartiront en tournée en 2017. Ce sera donc une aubaine que d'accueillir cette pièce en Algérie à l'invitation de l'Institut français d'Algérie. A noter que Le Porteur d'Histoire se produira également le mercredi 2 novembre à 19h au Théâtre national d'Alger. Aussi, En vertu de l'invitation d'hôte d'honneur qui lui est faite, la France proposera pour cette 8e édition un programme de grande richesse et variété, mêlant théâtre classique, avec notamment une adaptation du célèbre Mémoires d'un fou de Gustave Flaubert interprété par William Mesguich, présenté à l'Institut français d'Alger le 27 octobre et à Bejaïa le 31 octobre, théâtre contemporain et théâtre de rue. Parallèlement aux représentations dans les salles, 26 espaces sont prévus pour accueillir les spectacles de rue qui s'étendront aux régions éloignées de Béjaïa et de Jijel. Un atelier de formation au cirque et au théâtre de rue sera dispensé à une quarantaine de comédiens, encadrés par des spécialistes français et anglais, a indiqué encore le commissaire du festival. Le festival présentera aussi une pièce, fuit d'une coproduction algéro-franco-chilienne du théâtre d'el sliencio.

M.Fetmouche qui plaide pour la création d'une école pour relancer «la pratique théâtrale en Algérie et ancrer le 4e art dans le paysage social» a annoncé également la tenue en marge du festival, d' un séminaire sur la critique théâtrale au profit des journalistes, animé par des critiques algériens et étrangers. Il aura pour thématique «théâtre et mythologie dans la Méditerranée. S'agissant du budget alloué au 8e Fitb, il est bon de savoir que ce dernier qui «était de 35 millions de dinars en 2015, a été ramené cette année de près de la moitié, que cette réduction n'avait «aucun impact» sur son organisation». Créé en 2009, ce festival est le plus important festival de théâtre en Algérie, réunissant en moyenne 80.000 à 100.000 spectateurs chaque année.