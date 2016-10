JEAN-NOËL PANCRAZI-JURÉ DU PRIX RENAUDOT "Dans tous mes romans, il y a l'Algérie"

Par Aomar MOHELLEBI -

L'écrivain français Jean-Noël Pancrazi a été l'invité de l'espace France, vendredi dernier, où il a raconté, en bref, son enfance à Sétif et tout son amour pour l'Algérie à laquelle il reste toujours profondément attaché. Jean-Noël Pancrazi est un écrivain français né à Sétif. Agrégé de lettres modernes et collaborateur au Monde des livres, il est en outre membre du jury du prix littéraire Renaudot depuis 1999. Devant un public féru de littérature française, Jean-Noël Pancrazi a souligné que dans l'ensemble des romans qu'il a écrits, l'Algérie est toujours présente. «Il y a au minimum une page sur l'Algérie dans chacun de mes romans», a précisé l'auteur du roman «Indétectable», consacré au drame des sans-papiers. «L'Algérie représente énormément de choses pour moi. Un écrivain, c'est d'abord son enfance, et la mienne je l'ai passée à Sétif dans l'Est algérien», souligne Pancrazi. Ce dernier a rappelé qu'il a vécu les premières années de sa vie dans l'actuelle ville d'El Eulma, mais aussi à Batna et Constantine. «A l'époque, Alger nous paraissait si lointaine!», se souvient l'invité du Sila. Et pour ajouter une touche d'humour, l'orateur enchaîne: «Je suis un peu chaoui et profondément algérien.» Quant à sa participation au Sila, le conférencier souligne; «Je suis venu voir l'Algérie nouvelle.» Et d'ajouter: «Le Salon international du Livre d'Alger est une bonne image de l'Algérie.» Quant aux écrivains algériens qu'il a lus ou connus personnellement, l'orateur en citera Tahar Djaout et Rachid Mimouni, pusique, explique-t-il, ce sont des romanciers de la même génération que lui.