ALI BEDRICI Un roman d'amour et de guerre

Par Aomar MOHELLEBI -

Le stand des éditions Casbah a accueilli, samedi dernier, l'écrivain Ali Bedrici. Ce dernier, à l'instar de quelques hauts cadres de l'Etat s'est également converti à l'écriture avec passion puisqu'il en est déjà à son cinquième livre édité. Ali Bedrici a carrément opté pour le roman alors que de nombreux autres administrateurs algériens ont versé soit dans l'essai politique, soit dans la poésie, à l'instar du regretté Hamid Nacer Khodja et du poète-romancier Youcef Merahi. Ali Bedrici a déjà publié de nombreux autres livres, notamment aux éditions Alpha d'Alger dont «Fleurs de feu», «Carnet d'émotion», «Les exilés de l'amour» ainsi que «L'Esprit dans les étoiles». Le nouveau roman de Ali Bedrici, édité par Casbah, porte le titre «Chérifa ou le serment des hommes libres». Il s'agit, selon l'auteur, d'une trame à plusieurs facettes et à multiples dimensions. A l'instar de la majorité des récits, il y a d'abord cette inévitable idylle pleine de rebondissements et de pérégrinations. Il y est question d'Ahmed et Chérifa qui sont des personnages fictifs, ajoute Ali Bedrici, mais qui vont évoluer dans l'histoire réelle de l'Algérie des années 1870. L'auteur indique, en outre, que le second plan de l'histoire qu'il narre à travers son roman représente la vie dans les montagnes et les Hauts-Plateaux où les Algériens luttent pour vivre au milieu de l'hostilité coloniale, situation explosive qui va engendrer le troisième tableau dont la poudre et le sang forment le décor. «L'amour et la haine, l'injustice et la révolte, la souffrance et l'espoir sont les ingrédients de ce roman qui voyage entre la fiction et la réalité historique de l'Algérie de la seconde moitié du XIXe siècle», explique l'auteur. L'amour qui brûle le coeur de Chérifa et d'Ahmed n'a d'égal que la flamme patriotique de Mokrani et de Cheikh Aheddad qui se sont révoltés contre l'injustice coloniale et qui vont faire de l'insurrection de 1871 un jalon déterminant dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. Comme on peut le constater, l'auteur a réussi à mêler merveilleusement les battements de deux coeurs et leurs soupirs à celui de toute une nation en quête de liberté à travers deux héros qui feront des émules plus tard et aboutiront inéluctablement au déclenchement de la guerre de Libération nationale, qui débarrassera le pays du joug colonial oppresseur. Ali Bedrici a été wali dans plusieurs wilayas dont Béjaïa, Boumerdès et Oran. Mordu de littérature, il trouvait le temps nécessaire pour écrire en dépit des fortes responsabilités qui étaient les siennes. Son premier recueil de poésie, «Fleurs de feu» a été publié en 2011 aux éditions Alpha du temps où Ali Bedrici était wali de Jijel. Depuis, il n'a pas cessé de titiller sa plume et sa muse.