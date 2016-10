MUSTAPHA CHERIF "Il faut une civilisation unique pour le monde"

Par Aomar MOHELLEBI -

«Il faut se mettre, dès maintenant, à la recherche d'une civilisation mondiale. L'avenir sera commun ou ne sera pas. Aucune région ne peut régler le problème toute seule», avertit le penseur Mustapha Chérif.

Le penseur algérien Mustapha Chérif a plaidé samedi en faveur d'une civilisation unique pour toute la planète. C'est la seule solution aux yeux de Mustapha Chérif afin de mettre un terme à la situation de violences actuelles. L'éminent chercheur intervenait dans le cadre de la conférence-débat sur l'islam et l'Occident qui s'est tenu à la salle Ali-Maâchi du Palais des expositions d'Alger, en compagnie d'autres chercheurs. Mustapha Chérif a suggéré que cette civilisation unique soit en même temps ouverte sur les spécificités et sur l'acceptation de toutes les religions. En dehors de cette solution, a estimé Mustapha Chérif, l'humanité ne peut pas sortir de la crise multiforme qui la secoue aujourd'hui. Mustapha Chérif a tenu à rappeler que, malgré les grandes réalisations de la modernité, il n'en demeure pas moins que cette même modernité n'est pas parvenue à produire une civilisation. Etant donné que nous sommes dans un «global village» actuellement, nous sommes condamnés au dialogue, a ajouté Mustapha Chérif qui avertit: «C'est le dialogue ou la guerre.» «Il faut se mettre dès maintenant à la recherche d'une civilisation mondiale. L'avenir sera commun ou ne sera pas. Aucune région ne peut régler le problème toute seule», a ajouté l'orateur. Mustapha Chérif a étayé ses propos par le fait que si l'on observe objectivement les choses, on peut constater aisément que les défis sont communs à toute la planète. L'orateur cite entre autres exemples, le cas du problème de la protection de l'environnement, ainsi que celui de l'influence négative de la technologie sur les relations humaines. La civilisation future de toute l'humanité doit s'articuler sur trois principes, à savoir: il faut qu'elle donne un sens à la vie des gens, il faut qu'elle soit régie par la raison comme moteur de l'Histoire et enfin, elle ne doit pas être dépourvue de justice car sans justice, il ne peut y avoir de civilisation, explique encore l'écrivain Mustapha Chérif. Ce dernier estime aussi que les pays musulmans et l'Occident doivent cesser de s'accuser mutuellement car ça ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Mustapha Chérif insiste également sur le fait que l'humanité est condamnée à la cohabitation, quelles que soient les différences. Etre contre ce principe est la preuve d'une ignorance inouïe, ajoute Mustapha Chérif. Ce dernier a par ailleurs affirmé qu'il est temps que le monde musulman fasse de l'autocritique pour pouvoir avancer. «Si nous disons que notre civilisation est l'unique et qu'on doit l'imposer au reste du monde, c'est de l'ignorance. La pluralité est une chose naturelle. Il faut plutôt focaliser sur l'unité des valeurs humaines en cherchant une civilisation unique dans le cadre de la diversité. Personne ne détient la vérité», ajoute Mustapha Chérif. Ce dernier conclut en soulignant: «Celui qui passe son temps à accuser les autres d'apostasie n'a rien à voir avec l'islam. C'est une pratique qui était étrangère au monde musulman. Elle n'est apparue que depuis 15 ans. Et 15 ans ne peuvent pas effacer 15 siècles d'ouverture d'esprit et d'acceptation de l'Autre.»