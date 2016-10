IL EST L'UNE DES GRANDES ATTRACTIONS DU SILA Le livre amazigh présent en force

Par Aomar MOHELLEBI -

Les visiteurs du Salon international du livre d'Alger (Sila) et férus du livre amazigh ont l'embarras du choix grâce à la publication de dizaines de nouveaux livres dans cette deuxième langue nationale et officielle par le Haut Commissariat à l'amazighité, dans le cadre de sa collection littéraire Idlisen-negh. Si dans un passé récent, les livres publiés par le HCA étaient difficiles à dénicher puisqu'ils n'étaient pas vendus au grand public, ce n'est désormais plus le cas. En effet, les responsables du HCA ont trouvé la bonne parade pour parer à cette insuffisance en optant pour la co-édition. En se rendant au stand du HCA au Sila, les lecteurs pourront ainsi découvrir, pour la première fois, l'un des romans de l'écrivain Hamid Grine, non pas en langue française, mais en langue amazighe. Il s'agit de La nuit du henné qui a fait l'objet d'une traduction vers tamazight par Tahar Boukhenoufa.

D'autres ouvrages seront aussi disponible sur les étals du stand du HCA au Sila d'Alger. Nous pouvons citer, à titre indicatif, huit lexiques Lexique amazigh de l'Atlas blidéen de Samir El Arifi, «Dictionnaire tamazight-français-tamazight» de Lynda Ben Chaouch, La thématisation en tamazight de Katia Benazouz, «Dictionnaire des patronymes algériens» de Mustapha Tidjet, Lexique Zenate: Amawal n tzennatit de Mohamed Salem Benzaid, Lexique chaoui:Amawal amazigh-chawi de Fakihani Tibermacine, Lexique agricole: Amawal n tfellat de Mohand Ouremtan Ighit et Le Manuel du touareg de Zidane Yacine, six actes de colloques scientifiques organisés en 2015 et 2016. Parmi les nouveautés du HCA, il y a lieu de citer également: Procédés de traduction et d'adaptation en tamazight à Batna, Apulée de Madaure à Souk Ahras, Toponymie algérienne: du local au national à Jijel, Dictionnaires monolingues amazighs à Béjaïa, «Belaïd At Ali (1909-1950) à Tizi Ouzou et

«Jugurtha affronte Rome» à Annaba. Le 21e Sila est aussi l'aubaine pour faire la promotion de ces ouvrages. En effet, des séances de ventes-dédicaces et des rencontres littéraires seront organisées quotidiennement et d'autres titres très attendus orneront la programmation de la journée spéciale «Amazighité» prévue le jeudi 3 novembre à la salle des conférences Ali-Maâchi du Palais des expositions d'Alger où se tient annuellement le Salon international du livre. Ce programme spécial-livre amazigh est l'occasion de découvrir les autres nouveautés initiées par le HCA telles que les concepts d'applications informatiques pour l'élaboration de corpus amazighs, Les berceuses algériennes de Kabylie de Nora At Braham, Les Amazighs en Egypte. Des temps les plus reculés aux dynasties pharaoniques amazighes de Taklit Mebarek Slaouti, Le Guide de l'enseignant débutant de tamazight de Habib Allah Mansouri, Tassilia de Azeddine Mihoubi, traduit vers le tamazight par M'hamed Djellaoui, Les citadelles érodées de Mohamed Sari, traduit par Habib Allah Mansouri.