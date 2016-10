8ÈME ÉDITION DU FITB:LE PORTEUR D'HISTOIRE, UNE PIÈCE D'ALEXIS MICHALIK "L'histoire entre la réalité et la fiction"

Par Boualem CHOUALI -

Le Porteur d'Histoire nous invite à écouter une histoire, des histoires, à relire l'Histoire et à voyager dans le temps et l'espace. Pour sa première soirée inaugurale, la 8ème édition du Fitb, frappe fort et place la barre très haut en programmant une pièce de théâtre digne de représentation internationale. Un des grands succès récents du répertoire théâtral français, d'Alexis Michalik, récompensé de deux Molière (Molière du meilleur texte et de la meilleure mise en scène). Par une mise en scène simple qui met aux prises une scène nue, et...cinq comédiens avec une seule et unique arme «la force de la narration», cinq tabourets, un tableau, deux portant chargés de costumes, et un mouvement libre et sans limite sur scène, le spectacle Le Porteur d'Histoire a transporté le public du théâtre régional Malek Bouguermouh de Béjaïa à travers une histoire dans le temps et l'espace. Une pièce spectaculaire qui nous laisse emportés dans un voyage dans le temps autour d'une histoire à plusieurs personnages incarnés par cinq talentueux comédiens. Un texte riche et beau, une mise en scène aérée. En outre, une pièce à laquelle on doit s'accrocher et surtout rester concentré du début à la fin pour comprendre tout ce qui se passe. La langue joue aussi un grand rôle pour suivre et comprendre. Une pièce qui accroche le public et le laisse s'interroger sur l'avant et l'après de chaque action et l'incite même à compléter l'image fictionnelle de lui-même. En un autre mot, c'est une pièce qui incite chaque spectateur à jouer avec les comédiens en étant toujours assis sur sa chaise.

Comme dans un roman, un film, un conte, une légende, un feuilleton, Le spectateur est embarqué entre les espaces et le temps, de l'Algérie aux Ardennes, de la Grèce antique au Québec...Entremêlant personnages célèbres et illustres inconnus, Le Porteur d'Histoire nous invite à relire l'histoire, notre Histoire, à travers celle de Martin Martin qui «doit enterrer son père dans une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes...lequel enterrement le mène à la découverte d'un carnet manuscrit qui va l'entraîner dans une quête vertigineuse à travers l'Histoire et les continents.

L'histoire de Alia et de sa fille, qui ont connu une disparition mystérieuse quinze ans plus tard, au coeur du désert algérien...», mais aussi celle d'Alexandre Dumas et d'Adélaïde,et le comte de Monté Cristo...entre autres. Une pièce qui nous transmis aussi des messages, comme «tout est fiction», «le savoir est la source de la vie». et invite à ne surtout pas prendre une information pour argent comptant. C'est-à-dire à ne pas croire naïvement à ce qui se dit, donc savoir faire des lectures aussi bien au premier, comme au deuxième et troisième degrés. Par ailleurs, sur le plan théâtral et théâtralité de la pièce, contrairement aux dramaturges qui pensent que le théâtre d'aujourd'hui s'éloigne de la fiction et de la narration, cette troupe française repose la problématique entièrement. C'est une façon aussi de questionner aussi les stratégies d'écritures classiques de représentation théâtrale. C'est dire qu'en fin de compte le texte repose sur des personnages et la fiction dépend du travail scénique.