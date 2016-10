21E SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D'ALGER:LE DOYEN DES ÉCRIVAINS ALGÉRIENS DÉDICACE «LA QUATRIÈME ÉPOUSE» Kaddour M'Hamsadji ou la passion des belles-lettres

Par Aomar MOHELLEBI -

C'est un auteur, passionné, impénitent, du livre et de la littérature qui a dédicacé son tout nouveau roman «La quatrième épouse» au niveau du stand des Editions Casbah, dimanche dernier. Avec l'amabilité qui est la sienne, Kaddour M'hamsadji a échangé longuement avec les dizaines de lecteurs qui ont acheté son livre pour découvrir ce nouveau récit couronné dernièrement du Prix Coup de coeur de l'Escale littéraire d'Alger. Kaddour M'Hamsadji a aussi profité de cette occasion pour renouer avec ses nombreux amis qui sont aussi des lecteurs de ses nombreuses oeuvres littéraires. En dépit de la grande affluence sur les stands des Editions Casbah, Kaddour M'Hamsadji est toutefois resté imperturbable. Avec la patience d'un sage, il plaçait quelques mots sur la première page de son roman avant d'apposer la date et sa signature. Kaddour M'Hamsadji a aussi saisi cette occasion pour parler aux journalistes de son nouveau roman et déplorer un fait qui est de plus en plus évident: on lit de moins en moins. «Même certains journalistes ne lisent pas un roman avant de faire un article sur lui, c'est souvent le texte de la quatrième couverture qui est reproduit intégralement. Or, de cette manière, on ne peut pas vraiment attirer l'attention des lecteurs», déplore le doyen des romanciers algériens. Mais en dépit de ce constat peu reluisant, rien ne peut détourner Kaddour M'Hamsadji de cette passion innée pour la littérature et les belles-lettres. D'ailleurs, l'âge ne l'a pas empêché d'être présent pour la énième fois au Salon international du livre. L'espoir est toujours permis, selon l'écrivain, qui cite souvent le cas de son petit-fils, Anys Mezaour qui, très jeune, a publié déjà trois romans aux éditions Enag. La littérature a donc de beaux jours devant elle en dépit du rétrécissement du nombre de lecteurs et des personnes qui lui portent un intérêt particulier, surtout, après l'avènement des moyens de communication modernes comme le téléphone portable et l'Internet et avant cela, la télévision. Concernant son nouveau roman, Kaddour M'Hamsadji souligne que beaucoup de gens, en regardant juste le titre, pensent qu'il s'agit d'une histoire où il est question de mariage d'un homme avec quatre femmes et de polygamie. Or, dans ce roman, l'auteur parle de l'Algérie et les quatre épouses ne sont qu'une métaphore pour évoquer les quatre principales époques historique qu'a traversées l'Algérie. Né le 8 août 1933, à Sour El Ghozlane, dans la wilaya de Bouira, Kaddour M'Hamsadji a commencé à écrire très jeune et a côtoyé les plus grands écrivains et poètes algériens, à l'instar de Mouloud Mammeri, Jean Sénac, Albert Camus, Moufdi Zakaria, Kateb Yacine, Malek Haddad et la liste est encore longue. Depuis le début de sa carrière d'écrivain, Kaddour M'Hamsadji a publié des dizaines d'ouvrages dans plusieurs genres comme le roman, l'essai, le récit et le témoignage ainsi que l'autobiographie. En plus du fait d'être le doyen des écrivains algériens, Kaddour M'Hamsadji est également l'un des écrivains les plus prolifiques du pays. A l'âge de quatre-vingt-trois ans, il continue de sillonner plusieurs wilayas pour animer des conférences sur la littérature.