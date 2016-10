IBRAHIM LETAÏEF FAIT CHEVALIER DE L'ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES "La France m'a beaucoup appris..."

Par O. HIND -

Brahim Letaïef décoré

À l'occasion des 50 ans des Journées cinématographiques de Carthage, et en présence de Abderrahmane Sissako, Président du jury des JCC, M.Olivier Poivre d'Arvor, récemment installé comme ambassadeur de France en Tunisie, a convié une partie des festivaliers à la Résidence de France de La Marsa lors d'un brunch convivial dimanche dernier. A cette occasion, M.Ibrahim Letaïef, directeur des JCC recevra les insignes de Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres. Dans son discours inaugural, l'ambassadeur de France insistera sur la nécessité de l'apprentissage du français, langue usitée dans beaucoup de pays de par le monde, puis rappellera ses objectifs et ses missions en soutenant la culture, le cinéma y compris en aidant les artistes en France. «La remise de la décoration des arts et des lettres est une manière de dire notre très grande considération et respect pour ceux et celles qui, à l'étranger, font quelque chose dans leurs pays et au-delà de leurs frontières pour dire aux citoyens du monde que la création est plus importante que tout.

L'investissement est dans la création et l'entreprise personnelle dans la culture en fait partie. Nous sommes ici pour célébrer à la fois la passion d'un homme dont le parcours entre le cinéma et sa culture francophone nous est très cher. Notre pays est reconnaissant.» Et de rappeler ses origines kerouanaises et son parcours dans le domaine cinématographique. «Tu a su à travers ton action faire preuve de sacrifices y compris pour faire un film, car le cinéma n'apporte pas beaucoup.

Tu as contribué tout au long de cette carrière à une activité culturelle tunisienne nationale et aux échanges qui nous rapprochent aujourd'hui entre la France et la Tunisie. C'est l'homme de culture, le réalisateur amoureux du cinéma, l'acteur de ces Journées cinématographiques de Carthage que nous voulons saluer aujourd'hui.» Emu, Ibrahim Letaïef rappellera ses débuts au sein d'une famille qui ne parlait pas français. Et de confier: «Cette distinction est très importante, il y a trois réalisateurs dont j'aime le parcours et que j'admire, le hasard a fait qu'ils soient là, Abderrahmane Sissako, Rithy Panh et Nacer Khmir. J'en suis encore comblé. Ravi de retrouver Dora Bouchoucha qui a été à l'origine de ma carrière. Nous avons travaillé ensemble depuis 1992. J'ai envie de remercier la France qui m'a beaucoup influencé dans ma manière de voir les choses, elle m'a appris la tolérance et l'Afrique quand j'étais étudiant à Paris. Cette ville cosmopolite. Paris c'est elle qui a fait ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un homme ouvert, tolérant républicain et indépendant.» Pour info, Brahim Letaïef prépare un nouveau long métrage au titre bien étonnant, Deux mariages et une révolution.