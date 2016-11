JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES D'EL BORDJ Le film "Dehniz" remporte le Grand Prix

Le film «Dehniz» du réalisateur Mohamed Abdallah a remporté lundi soir le Grand Prix de la première édition des Journées cinématographiques d'El Bordj organisées à Bordj Bou Arréridj entre le 29 et 31 octobre. Le film a décroché également les prix du meilleur scénario et interprétation masculine, remporté par l'acteur Boudjaâfar Boudechiche. Les prix de la meilleure réalisation et photo sont revenus au film «Dikrayatouna» (Nos souvenirs) réalisés par Oualid Ben Yahya et Farid Naoui.

Le Prix de la meilleure interprétation féminine a été remporté par Amira alors que le Prix spécial jury a été réservé au film «Ila Nihaya» (Jusqu'à la fin) réalisé par Nassima Louil. Selon le commissaire des Journées cinématographiques d'El Bordj, Idriss Benchernine, la première édition de cette manifestation culturelle a été «une réussite» soulignant la présence en force du public tout au long de ces journées, tenues à la salle de spectacle de la Maison de la culture Mohamed Boudiaf.