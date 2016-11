SALON NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES La révolution revisitée

Un Salon national des arts plastiques sur la guerre de Libération nationale s'est ouvert, hier, à la Maison de la culture «Mustapha Khalef» de Saïda, avec la participation de 25 wilayas. 52 artistes prennent part à cette manifestation, organisée à l'occasion de la célébration du 62ème anniversaire de la Révolution, exposant des oeuvres évoquant le combat héroïque du peuple algérien et autres toiles de peinture à l'huile représentant différentes écoles artistiques, des portraits de chouhada et de moudjahidine et autres tableaux figuratifs. Ce salon, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le wali, Djelloul Boukarabila, comprend également un stand réservé aux dessins sur la guerre de Libération nationale d'élèves des écoles primaires de Saïda et d'adhérents de l'atelier des arts plastiques relevant de la Maison de la culture. L'ouverture de cet événement de trois jours a été marquée par un spectacle de fantasia exécuté merveilleusement par l'association «Moulay Tayeb» de la commune de Ouled Khaled qui a gratifié le public d'exhibitions folkloriques sur fond de baroud, ainsi que de chants patriotiques interprétés par une chorale de la Maison de la culture. «L'objectif de ce Salon national des arts plastiques est de rendre hommage à la révolution du 1er Novembre 1954 et de créer un espace d'émulation et d'échanges d'expériences entre les artistes des différentes wilayas du pays», a déclaré la directrice de la Maison de la culture, Aïcha Douadi.