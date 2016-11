UN ATELIER LUI A ÉTÉ DÉDIÉ L'hommage de Boussaâda à Dinet

Un atelier de reproduction de six toiles du peintre Etienne Nasreddine Dinet (1861-1929) baptisé «Sur la trace du papillon» a été ouvert hier au Musée national Etienne Dinet, de la ville de Boussaâda (M'sila), a-t-on constaté. Devant se poursuivre, tout au long du mois de novembre courant, l'atelier permettra de reproduire les différents thèmes traités dans les oeuvres artistiques de Dinet particulièrement celles ayant trait à la vie socioculturelle de la cité du bonheur, immortalisés par l'artiste de Boussaâda a précisé le conservateur du musée Rabeh Dhrif. Des toiles jamais reproduites seront «le sujet» de cet atelier, a détaillé le conservateur, soulignant que c'est pour la première fois que le public accompagnera les artistes le long du processus de reproduction des tableaux. Il a ajouté que «l'atelier en live» permettra au public d'accéder aux coulisses de la créativité artistique et de se familiariser avec les différentes étapes précédant la présentation d'une oeuvre d'art finalisée.

M. Dhrif a encore détaillé que la baptisation de l'atelier «Sur la trace du papillon» est en référence à la raison qui a conduit Dinet en 1884 à Boussaâda, dans un premier voyage à la recherche d'un papillon rare dans une région connue par sa biodiversité des plus riches. Le Musée national Etienne Dinet de Bousaâda a restitué, au début de l'an 2000, 11 toiles signées par ce peintre orientaliste.