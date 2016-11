8ÈME ÉDITION DU FITB : BOUZIANE LEFHAL Une pièce sur le Mouvement de Libération nationale

Devenue une tradition depuis la domiciliation du festival dans l'ex-capitale des Hammadites, la veille du premier novembre, soit la soirée du 31 octobre, le deuxième jour du Festival international du théâtre, est réservée exclusivement à la représentation théâtrale portant sur la guerre de Libération nationale et le Mouvement national. Une nouvelle donne, en somme, qui incite les scénaristes et les metteurs en scène à monter des textes à des fins de célébration d'anniversaires historiques, 5 Juillet et 1er Novembre notamment. Les pièces historiques reviennent ainsi sur scène pour essayer de donner une image crédible de la lutte de Libération nationale, que les pouvoirs publics ont dénaturé par des idées idéologiques et partisanes à l'instar de l'école algérienne qui n'a pas su lui donner, aussi, toute la crédibilité qui lui revient. Par cette tradition, le Fitb, semble lancer un appel incessant pour la réalisation de spectacles théâtraux traitant de la guerre de Libération nationale. Un appel qui semble avoir été bien reçu par une poignée de metteurs en scène, qui essayent de donner un nouveau souffle à cette thématique, mais aussi et souvent pour des intérêts financiers étant donné que ce genre de thème arrive à obtenir des soutiens financiers plus facilement, relativement. A cet effet, on assiste pratiquement chaque année à une nouvelle création théâtrale portant sur la guerre de Libération nationale.

Pour cette nouvelle édition l'honneur est revenu à la coopérative algérienne Sindjab de Bordj Menaïel de présenter son spectacle intitulé «Bouziane Lefhel». une pièce traitant du Mouvement national et de la guerre de Libération nationale à travers l'histoire de «Bouziane», un justicier qui s'est révolté contre les exactions d'un caïd et du garde champêtre du village. Devant l'oppression de l'ennemi, le colonisateur français qui dilapidait les richesses des Algériens, qui opprimait les hommes et les femmes, Bouziane décida de mener une résistance en s'inspirant de celle de ses aînés l'Emir Abdelkader, Lala Fadhma N'soumer, Bouamama, El Mokrani, Cheikh Aheddad et les autres. En se mettant sur le chemin du caïd et du garde cham-pêtre du village, pour défendre la dignité des hommes et des femmes de son patelin, Bouziane s'oppose à toutes les démarches visant à brader les terres de ses ancêtres...et affiche clairement ses intentions à mener une guérilla contre l'ennemi. Un matin, jour de Noël, Bouziane fait irruption sur les lieux de la fête et corrige le caïd et son complice...du coup, il devient l'ennemi numéro un à liquider sur... l'étau se ressert autour de Bouziane, le principal acteur,...il tomba au champ d'honneur en héros de la révolution. Une pièce qui a laissé le public sur sa fin, étant donné qu'elle n'a pas été jouée entièrement, protocole oblige, en raison de la venue en retard du wali de Béjaïa ainsi que la délégation officielle à cette soirée commémorative. Du coup, le metteur en scène s'est vu dans l'obligation de charcuter son oeuvre en la réduisant à 35 mn de représentation sur les 110 mn initialement. Une situation qui a désenchanté les présents contraints d'attendre les officiels plus de deux heures de temps pour voir enfin le spectacle commencer. C'est dire que le théâtre loin des officiels est plus intéressant.