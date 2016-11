DANY LAFERRIÈRE RÉCIDIVE Un géant de la littérature à l'espace France

Par Aomar MOHELLEBI -

Pour la deuxième fois, et toujours en présence des ambassadeurs de France et du Canada, l'inénarrable romancier canadien, membre de l'Académie française, Dany Laferrière a animé une deuxième conférence exceptionnelle, lundi soir, au niveau de l'espace France du Sila. Ce dernier s'est d'ailleurs avéré exigu pour accueillir toutes les personnes venues écouter cet orateur magique et séduisant qui peut parler inlassablement pendant des heures et des heures sans perdre le fil de ses idées, mais aussi avec le soin de réserver aux auditeurs, une chute pleine d'enseignements dans chaque réponse à une question posée par un participant. Dany Laferrière a ainsi tenu en haleine le public pendant presque deux heures. Aussi, les visiteurs du Sila, qui passaient par là par hasard, étaient vite happés par cette voix, tonitruante certes, mais qui ne cessait de dire des choses sensées évidemment, mais que la majorité des gens tend à oublier, en ces temps où la technologie et l'argent ont remplacé tout ce qui était beau et simple un certain temps. C'est, d'ailleurs, un peu dans cette optique que s'inscrit le tout nouveau roman de Dany Laferrière L'art presque perdu de ne rien. L'orateur a expliqué que l'humanité est actuellement plongée dans une infinité de futilités devenues à ses yeux l'essentiel. Or, l'essentiel est plutôt dans la simplicité, celle de regarder les oiseaux voler au-dessus de sa tête sans s'empresser de prendre son téléphone portable pour les prendre en photo. Dany Laferrière a aussi abordé de nombreux autres sujets en bribes certes, mais tout en tirant des enseignements de chaque expérience, aussi petite et banale puisse-t-elle paraître. Il a parlé de son enfance à Haïti, de son adolescence, de son exil au Canada dès l'âge de 23 ans, de certains de ses romans, et surtout de son admission à l'Académie française. C'est l'ambassadeur de France, qui, dans les débats a adressé la question au talentueux auteur. Une question dans laquelle l'ambassadeur de France à Alger a voulu savoir comment Dany Laferrière vit son statut de membre à l'Académie française en n'étant pas de nationalité française à l'instar de la regrettée Assia Djebar. Dany Laferrière s'est alors lancé dans les méandres de sa mémoire et a rappelé avec le moindre détail, mais aussi en se servant de son humour légendaire, toutes les étapes l'ayant mené à siéger à l'Académie française. «Quand la nouvelle de mon admission à l'Académie française avait été annoncée, je voulais être présent à Haïti pour partager ce moment avec les miens. Je me suis arrangé qu'à ce moment exactement, je sois en train d'animer une conférence sur la lecture et la littérature», a expliqué le romancier qui a décrit la joie des siens en apprenant la nouvelle surtout celle de sa mère qui est une grande lectrice. Mais, a regretté l'académicien, beaucoup à Haïti n'arrivaient pas à comprendre cette histoire d'être élu à l'Académie française. Pour en saisir un peu la symbolique, certains n'ont pas hésité à expliquer à ceux qui n'avaient pas compris ce qui venait d'arriver à Dany en leur disant que c'était un peu comme marquer un but dans une finale de Coupe du monde. Alors, tout le monde a compris. C'était 2013. Depuis cette date, quand on évoque Haïti, on ne parle pas uniquement de tremblements de terre, de catastrophe ou de dictature. On parle aussi de ce géant qui s'appelle Dany. Qui marque, inlassablement, des buts avec les vingt-six lettres de l'alphabet. Et dans le monde entier.