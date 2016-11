21E SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D'ALGER:HOMMAGE AUX MILITANTS EUROPÉENS DE LA GUERRE DE LIBÉRATION A l'initiative de l'ANEP

Par Aomar MOHELLEBI -

Cet hommage a eu lieu à l'occasion de la commémoration du soixante-deuxième anniversaire du déclenchement de la révolution armée.

En présence de Hamid Grine, ministre de la Communication et de Djamel Kaouane, président-directeur général de l'Agence nationale d'édition et de publicité (Anep) un hommage a été rendu, mardi dernier, à la salle El Djazaïr de la Safex, dans le cadre du Salon international du livre d'Alger, à la moudjahida Zahra des Aurès, plus connue sous le nom de Zahra «Lalmania» ainsi qu'aux militants européens ayant soutenu le combat des Algériens pour leur libération du joug colonial. Cet hommage qui s'inscrit dans le cadre du programme officiel du Sila, tracé par l'Anep, a eu lieu à l'occasion de la commémoration du soixante-deuxième anniversaire du déclenchement de la révolution de la Libération nationale. Le programme de cet événement porte le titre «Les moudjahidine, le choix du coeur». «Entre le devoir de mémoire et la connaissance des faits historiques, cette rencontre se tient sur les militants européens et autres de la Guerre de Libération nationale», soulignent les organisateurs de l'Anep. La rencontre en question s'est déroulée en présence d'un nombre important d'écrivains et d'historiens. Deux communications ont été animées, à cet effet, par les historiens et écrivains Daho Djerbal et Rachid Khettab. Dans son allocution d'ouverture, Djamel Kaouane, le P-DG de l'Anep a exprimé toute son émotion de se retrouver dans la même salle avec l'une des héroines de la guerre d'indépendance, Zahra Lalmania, qui est venue de la région de Tkout dans les Aurès, à Alger, pour être honorée pour la première fois de sa vie. «Je suis honoré par la présence d'un tel symbole de la révolution algérienne, qui est une batisseuse anonyme de l'Algérie d'aujourd'hui», souligne Djamel Kaouane. Ce dernier ajoute qu'à travers Zahra Lalmania il s'agit aussi de rendre hommage à toutes les Algériennes qui ont sacrifié leur vie pour l'Algérie. L'orateur a rappelé que la même cérémonie vise aussi à rendre hommage aux Français qui ont été du même côté que le FLN-ALN dans le combat pour l'indépendance en citant, entre autres, les noms de Henri Maillot et Maurice Audin. Lui succédant à la tribune, Hamid Grine, ministre de la Communication a exprimé également toute son émotion d'être en face d'une grande figure de la guerre d'indépendance qui est restée pendant toutes ces années loin dans l'ombre et loin des feux de la rampe. Après les deux conférences de Rachid Khettab et de Daho Djerbal, un film-documentaire sur la moudjahida Zahra de Tkout a été projeté à l'assistance. Rappelons qu'à l'occasion de la 21e édition du Sila, un programme très riche de conférences avec d'éminents chercheurs a été mis en place par l'Anep. Le programme en question a lieu aussi bien au Palais des expositions qu'à l'Ecole nationale de journalisme d'Alger.