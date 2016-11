LA HONTE SE VIT SEULE, ROMAN DE ZEHIRA HOUFANI-BERFAS Vivre, c'est vivre pour soi-même

Par Abdellah BOURIM -

Un voyage à travers l'Algérie d'aujourd'hui incapable de répondre aux aspirations d'une jeunesse assoiffée de la vie, de l'amour, qui fantasme sur le bonheur dans les terres lointaines.

La honte se vit seule, un roman de l'écrivaine et journaliste algérienne Zahira Houfani- Berfas, établie au Canada depuis plus de 20 ans, conseillère politique du défunt Hocine Ait Ahmed, publié, par la maison d'édition Frantz Fanon. Dans ce roman, elle raconte une histoire d'amour entre Salma et Mourad qui envisageaient de bâtir un foyer, fonder une famille dans un pays où l'espoir avait pris le large. Une histoire qui s'avère, au final, impossible. Cependant, La honte se vit seule n'est pas seulement une histoire d'amour échouée, mais un voyage à travers l'Algérie d'aujourd'hui incapable de répondre aux aspirations d'une jeunesse assoiffée de la vie, de l'amour, qui fantasme sur le bonheur dans les terres lointaines. Mourad et Salma, parmi ces milliers d'Algériens, vivent dans ce décor, d'indigence, qui reflète l'image d'un pays agonisé, qui a cessé d'offrir des horizons à ses «enfants jetés aux quatre vents». L'histoire racontée dans La honte se vit seule se déroule entre l'Algérie et le Canada, dont le personnage principal est Salma, 21 ans, qui n'a jamais goûté le sens du mot «liberté», censuré dans le «dictionnaire social» de la famille algérienne. Mourad, un jeune diplômé en médecine, pour fausser compagnie à cette indigence multiforme, a emprunté la route de l'exil en quête du bonheur espéré dans ces terres lointaines. Sa dulcinée, qui n'a pas douté un instant que le départ de son fiancé signait le début d'un cauchemar, a accepté. Mourad s'étant installé à Montréal, Salma continue à endurer à la fois la douloureuse séparation de son fiancé, et la torture morale de son agresseur qui la viole dans son quartier. «Le désastre était si grand que les sages à défaut de remède invoquaient la malédiction.» Ah! La malédiction, cette frontière virtuelle qui empêchait les gens de tenter des réponses aux questionnements de l'évolution.

Le temps passe, les années filent, le nom, le visage de Mourad habitent l'imagination de Salma, qui cherche à combler ce vide en s'investissant dans le théâtre. Elle dépasse les affres du temps par le mythe de l'amour éternel. Un amour chaste qu'elle ne possédera jamais même après 3 ans de longue attente. L'exil, l'errance ont duré longtemps, Salma ressentira cette séparation douloureuse de son fiancé et décidera de braver l'interdit et rejoindre Mourad à Montréal à n'importe quel prix, même en mettant ses principes de côté. Convaincue par son amie, la jeune fille ouvre les portes et fonce dans un monde étrange avec un but suprême: décrocher un visa pour le Canada. Salma cède son corps. Salma prend le large et part à Montréal. Montréal, cette ville qui fait fantasmer des milliers de jeunes Algériens qui découvrent, une fois arrivés là-bas, les carences incorrigibles qui se cachaient derrière les cartes postales. Un voyage qui va la mener au coeur de la souffrance qui va à la fois la broyer et la faire renaître, mais aussi la confronter à ses plus grandes peurs et ses regrets les plus profonds. Elle rejoint le Canada, entre chez Mourad pour s'offrir et est affrontée à une réalité amère en découvrant que son fiancé s'est marié et que les messages d'amour et les promesses de mariage et tous ces jolis mots qu'il lui écrivait régulièrement n'étaient qu'une manière de prolonger l'illusion qu'elle s'était donnée. D'abord déçue, elle finit par la suite par se résigner à croire que son amour pour Mourad, c'est bien l'histoire d'un échec sentimental, celui d'un amour qui s'étiole avant même d'avoir été consommé. Et progressivement, elle a supprimé Mourad de ses préoccupations en perdant ce lien magique, l'amour, qui était le ciment du couple et au nom duquel elle avait consenti. Elle se réveille, dans la peau d'une femme confiante incroyablement motivée et s'apprêtant à s'envoler vers un autre épisode de sa vie, après avoir découvert que le «vrai bonheur» est à l'intérieur de soi. Salma regrette alors d'avoir mis un jour sa vie entre les mains d'un autre, d'une autre personne: Mourad. Elle regrette aussi d'avoir un jour pensé que le bonheur pouvait être en dehors d'elle. Ce roman est un hymne puissant à la subjectivité, à l'amour de la vie comme une fin en soi.



La honte se vit seule Roman, Editions Frantz Fanon, 650 DA