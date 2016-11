27E ÉDITION DES JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE CARTHAGE:TAREK ABDELAZIZ ACTEUR ÉGYPTIEN "Il faut s'éloigner de l'hystérie politique..."

Par O. HIND -

«Nous, on souffre pour réaliser nos rêves et nos aspirations»

Il s'est fait remarquer récemment dans le film égyptien Ishtibak (Clash) de Ahmed Diab (Bus 678). Il est présent actuellement aux Journées cinématographiques de Carthage où le film Ishtibak est en compétition officielle. Toute l'histoire se passe dans un camion où des partisans de plusieurs courants politiques, femme, homme et enfants, vont s'affronter et cela ne se déroulera pas sans heurts...Cela prend des proportions dramatiques quand l'enfermement de ces gens va exacerber leur mal et les amener à se quereller et à souffrir en même temps. Un des comédiens de ce film choral évoque avec nous son expérience des plus singulières dans ce film...



L'Expression: Le film dans lequel vous jouez s'inscrit dans le cadre de la compétition officielle. Un film qui procède de la sensation pure. Comment avez -vous perçu votre rôle?

Tarek Abdelaziz: Tout d'abord, je tiens à préciser que pour la première fois de ma vie je participe à un workshop avec une flopée d'acteurs pour bien s'entraîner à jouer. Pour ma part, même si nous étions 25 acteurs, en fait, on ne faisait qu'un. Car le film est composé d'un collectif sans héros. On a filmé dans un endroit bien étroit.

La difficulté était de trouver un équilibre et une certaine harmonie entre nous et, Mhamed Diab a construit une grande boîte en bois dans une pièce avec les mêmes mesures que le camion où on était entassés dans le film et on s'est entraîné à y jouer tous dedans avant le tournage pendant 6 à 8 mois.

De la est né le caractère de Houssam qui est le mien ainsi que celui de toutes les autres personnalités. Vous remarquerez que les personnages n'ont pas d'histoire qui les précède. Le présent domine car basé sur la spontanéité.

Le passé ne servira pas beaucoup les spectateurs de toute façon. On est resté 8 mois à répéter la mise en scène, puis le tournage a pris également 8 mois à cause des révoltes. On a tourné pendant qu'il faisant très chaud, mais aussi durant la période où il faisait très froid. L'effort était supplémentaire.



Les idées dans le film sont contradictoires, nombreuses, le réalisateur semblait vouloir aborder toutes les idéologies qui dominent en Egypte...

Le film parle de l'homme égyptien et de façon humaniste. Il fallait un sujet et un arrière-plan qui est l'étape de la révolution par laquelle on est passé, marquée par de nombreux courants politiques et le conflit hystérique qui en a découlé. Le film appelait à s'éloigner de cette forme d'hystérie collective et passionnelle, mais de réfléchir de façon posée. Le but au final est de s'entendre. Car le pays n'est pas seulement une terre, un espace, mais l'homme, l'individu. Quand un pays nous manque, ce sont ses gens qui font que cela soit possible. Le scénario a été écrit en fait 14 fois pour s'éloigner du carcan politique et ne pas être dépassé par les événements.



Car l'histoire est toujours en cours et la révolution n'est pas encore finie...

Javoue que je n'étais pas partisan au départ de cette révolution, mais après qu'elle se soit enclenchée j'ai cru en elle. Moi je ne souffrais pas avant. Dans les pays arabes ou en Egypte ton rêve commence à se réaliser peut-être à 25 ans, tu dois redoubler d'effort, alors qu'en Europe tu pourrais facilement le réaliser vers l'âge de 16 ans. Nous, on souffre pour réaliser nos rêves et nos aspirations. On combat pour y arriver. Je sais que pour atteindre mon rêve ce n'est pas facile, mais j'aurai souhaité qu'avec cette révolution mon fils puisse réaliser ses rêves tôt, mais cela n'est pas possible... Je ne veux pas parler de politique. Je ne veux pas juger sur une période qui n'a pas fini. Je n'apprécie pas trop le fait d'évoquer la période politique de mon pays pour ne pas froisser certaines sensibilités, mais les choses continuent encore...



Votre point de vue sur les JCC?

Je suis tres content de me trouver parmi le public de Carthage. Et d'assister à cette 50e édition et, le plus important est ce public formidable. Le cinéma commercial je ne l'aime pas. J'ai déjà joué dans le film Février noir, avec le génie Mohamed amine, un autre qui s'appelle film culturel, aussi dans La chute de Baghdad. J'ai joué avec feu Khaled Saleh qui avait cosigné Hiya fawda avec Youssef Chahine et j'en suis fier.