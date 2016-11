SOUR EL GHOUZLANE REND HOMMAGE À KADDOUR M'HAMSADJI

Ce samedi 5 novembre 2016, sa ville natale s'apprête à lui rendre un vibrant hommage à la mesure de ses nombreuses et diverses activités littéraires dans les domaines de l'édition (roman, nouvelle, poésie, théâtre, conte, essai), de la presse et de l'audiovisuel (radio, télévision, cinéma). L'hommage est organisé par les hautes autorités de la ville de Sour El Ghouzlane et de la wilaya de Bouira, conjointement avec les associations culturelles locales dont celle dirigée par le poète Omar Boudjerda et l'Association des Amis de la Rampe Louni Arezki Casbah-Alger, la vieille cité des ancêtres de Kaddour M'Hamsadji.. Sour El Ghouzlane est une Cité chargée de repères historiques très anciens et de souvenirs glorieux de ses luttes populaires de libération à travers les siècles. On sait que la ville actuelle s'appelait Auzia, cité fondée 16 siècles avant l'ère chrétienne sous la domination romaine. Auzia devient Sour El Ghouzlane dès l'an 622, à l'installation de l'Islam et durant la période ottomane de l'an 1500 à 1830. La colonisation française en a fait Aumale du nom du duc d'Aumale en 1846. À l'indépendance, en 1962, la ville a retrouvé son nom Sour El Ghouzlane. Kaddour M'Hamsadji signera son nouveau roman La Quatrième épouse (Casbah Éditions) et son oeuvre autobiographique de sa jeunesse intitulée Le Petit café de mon père (édit. OPU). Un public nombreux ami du Livre et de la lecture est attendu à l'APC de Sour El Ghouzlane à partir de 14 h.