8ÈME FITB : PIÈCE ÉGYPTIENNE EL KHELTA ESSIHRIA LI ESSAÂDA... Le bonheur: l'éternelle revendication insatisfaite de l'homme...

Par Boualem CHOUALI -

Une pièce qui nous renseigne jusqu'à quel point faut-il se donner les moyens à la piètre recherche du bonheur?...pour être heureux dans la vie...

«Nous sommes tous des animaux...la différence, c'est que l'homme réfléchit...», c'est par cette déclaration que le comédien Mohamed Hafzi, qui a hérité d'un rôle principal en incarnant le praticien guérisseur «vendeur du bonheur», qui prétend être détenteur de la clé du bonheur, a entamé le spectacle de la troupe égyptienne «Masrah El Hanadjer» de la maison d'opéra égyptienne. Un spectacle intitulé El Khelta essihria li essaâda, (le mélange magique du bonheur) de l'auteur et metteur en scène Chadi Eddali. Elle traite d'une question purement philosophique relative à la recherche du bonheur. Une pièce qui nous renseigne jusqu'à quel point faut-il se donner les moyens à la recherche du bonheur...pour être heureux dans la vie? À la différence de l'animal, l'homme ne se contente pas du bien-être physique et moral et d'un état de contentement de ses besoins. Riche, pauvre, simple fonctionnaire, cadre de l'Etat, actif ou chômeur, l'être humain reste un éternel insatisfait...mal dans sa peau, il est constamment à la recherche de ce bonheur, même si parfois il baigne dedans sans se rendre compte. Il est constamment derrière la recherche du bonheur.

Dans un décor simple, meublé de marches, de tribunes et d'estrades, sept comédiens se sont relayés sur les planches de la grande salle du TRB, dont quelques-uns ont incarné plus d'un personnage. Une pièce qui relate une réalité sociale amère, qu'on peut projeter sur le vécu quotidien. A l'instar de certains cabinets qui pratiquent «Eroqia echarâiya», le metteur en scène traite ce sujet à travers un cabinet d'un praticien (guérisseur) imposteur, qui prétend apporter toutes les solutions aux malheurs des hommes et des femmes quels que soient sa catégorie, son âge et son rang dans la société. On assiste alors au défilé des hommes et des femmes qui se présentent devant le praticien imposteur pour pleurer et pleurnicher les malheurs de leur vie...un fonctionnaire malheureux en dépit d'un poste de travail qu'il occupe, une richissime jeune femme qui déclare n'avoir pas pu trouver le bonheur dans l'argent, une autre, dans son état amoureuse de l'homme de sa vie, se déclare malheureuse, un jeune homme se réfugie dans la drogue pour fuir le réel vécu en se déclarant malheureux de n'avoir pas pu réaliser son rêve de devenir acteur de cinéma ou comédien de théâtre...même la confiance en soi, et la perte de confiance entre les gens parfois même de la petite famille ont été étalés devant le «porteur d'espoir»...devant toutes ces situations le praticien guérisseur, en charlatan et bonimenteur, fait appel à son registre de tromperie pour mettre ses patients dans le monde des illusions... Le bonheur étant une richesse inestimable, l'une de nos plus belles conquêtes, sans prétendre montrer des pistes pour être heureux et profiter de son existence, le spectacle de la troupe égyptienne, un théâtre de renommée en matière de traitement de la dramaturgie sociale, appelle à accepter son sort dans la vie, car le bonheur n'est pas si loin de nous...on parcourt des distances à sa recherche...Alors qu'il est parfois à la portée de main... Le bonheur ne se concède pas, il s'arrache, car il est en nous quelles que soient nos conditions de vie... quels que soient nos conditions sociales et le milieu ou nous évoluons... «je ne prétend pas être un messager, un moraliste...car mon art à moi traite des sentiments et des émotions...Loin de moi l'idée de lancer un débat d'idées...car l'art ne débat pas les idées...», nous déclare l'auteur et metteur en scène Chadi Eddali...idem pour le doyen de la troupe, l'excellente comédienne, sacrée meilleure comédienne en 2014 et 2015, Fatma Mohamed Aly: «c'est aussi une manière de dénoncer les charlatans et praticiens imposteurs qui prétendent avoir les clés du bonheur... les fourbes vendeurs d'espoir qui s'enrichissent sur les malheurs des autres».