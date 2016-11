FESTIVAL DU RAÏ À SIDI BEL-ABBÈS Cheikha Zohra subjugue le public

La chanteuse, cheikha Zohra a marqué son retour sur la scène raï, et subjugué le public dans la deuxième soirée du Festival national de la chanson raï de Sidi Bel Abbès. L'assistance nombreuse à la salle des spectacles de la Maison de la culture Kateb-Yacine a ovationné longuement vendredi la célèbre cheikha Zohra, revenue sur scène après 20 ans d'absence. La chanteuse, qui compte plus de 560 tubes, animait des soirées seulement à l'étranger. «Je suis heureuse de retrouver mon public de Sidi Bel Abbès lors de ce grand festival qui donne l'occasion aux chanteurs raï lancés dans cette ville et qui ont eu un grand écho», a déclaré cheikha Zohra soulignant que «la chanson raï est un patrimoine algérien raffiné qui s'est frayé une place dans le gotha mondial. Il traite de thèmes sociaux intéressant la jeunesse et marque sa présence grâce à la bonne interprétation, à sa musique et à ses paroles dont nous veillons qu'elles soient à la hauteur de l'attente du public». Le public a été également vendredi au rendez-vous avec le chanteur cheb Abbès qui a donné de l'enthousiasme avec d'anciens tubes et des chansons nouvelles. La soirée du raï a été aussi animée par cheikh Mimoun, cheikh Hattab, cheb Mohamed Bousmaha, cheikh Sahli, cheb Fethi Gorda et Akil Seghir qui a interprété des chansons du regretté cheb Akil très appréciées par les jeunes.