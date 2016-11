PREMIER NOVEMBRE 1954 Azzou et Karim El Gang: "Soyons la meilleure relève!"

Par Ikram GHIOUA -

La grande salle de spectacle de Constantine a abrité la soirée du 1er novembre un véritable show animé par trois artistes versés dans le rap. Azzou, Karim El Gang et Algérino. Un public merveilleux, très jeune d'ailleurs dont la moyenne d'âge ne dépasse pas la vingtaine a enflammé la salle, selon Khaled Fethi de la cellule de communication de l'Onci, qui est à l'origine de l'organisation de ce spectacle, «les billets ont été vendus en 48 heures». D'ailleurs, beaucoup sont restés dehors. Venus des autres wilayas dans l'espoir de s'offrir un billet ceux-la même n'ont pas pu y accéder. Pour ainsi revenir au spectacle, très chaud d'ailleurs, Azzou et Karim El Gang ont saisi cette occasion pour lancer des messages à l'intention des plus jeunes. Si Azzou a averti dans ses interprétations contre le phénomène de la «harga», incitant les jeunes à s'adonner à l'amour de la patrie et sa construction, Karim El Gang lance un message plein de sens «Des hommes sont morts pour ce pays, soyons la relève qui le préserve». Tout au long de la soirée, ces jeunes qui semblent conscients n'ont cessé de crier «vive l'Algérie!», non sans avoir fait un clin d'oeil à la Palestine. Les artistes ont rappelé la souffrance des Algériens sous le joug de l'armée coloniale, le courage de Larbi Ben M'hidi, Hassiba Ben Bouali, Amirouche, Zighoud, Ben Boulaïd, Ali la Pointe et bien d'autres. Des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés pour la liberté du peuple algérien et l'indépendance de l'Algérie. Pour les artistes il est important donc qu'on soit la meilleure relève. Quant à cette liberté, il faut la mériter pour bâtir le pays basé sur les principes du 1er Novembre