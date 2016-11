STAND DES ÉDITIONS GALLIMARD Le carrefour des chefs-d'oeuvre de la littérature

S'il y a bien un stand au niveau du Salon international du livre d'Alger, qui prend fin aujourd'hui, où l'on peut trouver presque tous les romans des plus grands écrivains et philosophes des quatre coins du monde et de tous les temps, c'est bel et bien celui de l'éditeur français Gallimard. Ce stand détient la particularité de réserver d'abord, la part du lion aux oeuvres romanesques. Ce n'est donc nullement un hasard s'il est classé parmi les 10 stands les plus convoités par les visiteurs du Sila, toutes tranches d'âges confondues.

Gallimard propose ainsi presque toutes les oeuvres des prix Nobel de littérature, toutes années confondues. De Jean-Paul Sartre à Albert Camus, en passant par Modiano et Le Clézio, mais aussi par les Nobel qui ont écrit dans d'autres langues à l'instar du Turc Orhan Pamuk, de l'Egyptien Naguib Mahfoud ou encore du Colombien, le gigantesque Gabriel Garcia Marquez... La liste des Nobel de littérature est en fait longue et il faut juste aller frapper à la porte des éditions Gallimard pour s'en procurer les meilleurs.

Les grandes oeuvres, ce sont aussi les romans français ayant obtenu le prix Goncourt ou d'autres prix littéraires en France à l'instar de Médicis, Interallié, Femina... Et là, le stand Gallimard propose les romans du Marocain très lyrique Tahar Ben Jelloun, prix Goncourt 1987.

Les grands auteurs de romans, ce ne sont pas uniquement ceux qui ont obtenu de grands prix littéraires. Car pour cela, le talent à lui-seul ne suffit pas, il faut aussi de la chance. C'est le cas de nombreux écrivains algériens, égyptiens et marocains talentueux dont les romans sont aussi disponibles au stand Gallimard au Sila. Incontestablement, c'est Boualem Sansal qui en détient la palme. D'ailleurs, des deux côtés de l'entrée du stand Gallimard, ce sont ses romans qui accueillent le visiteur à commencer par son premier récit: «Le serment des barbares», paru en 1999 et ayant frôlé de près le Goncourt. Il y a aussi les autres livres à l'instar du «Village de l'Allemand», «Rue Darwin», «l'Enfant fou de l'arbre creux», «Harraga», «Alger, poste restante» et le tout dernier: «2084, la fin du monde», couronné par le Grand Prix de l'Académie française. Ce dernier roman figure, d'ailleurs, parmi les romans qui ont le plus été vendus lors des dix jours du Sila en dépit de son prix qui n'est pas à la portée de tous les lecteurs. Dans l'espace de cet éditeur français prestigieux, le lecteur a pu découvrir avec bonheur d'autres romans d'écrivains algériens qui sont la crème de la littérature de notre pays. C'est le cas des romans de Rachid Boudjedra, Yasmina Khadra, Mouloud Feraoun, le talentueux mais méconnu Rabah Belamri, le Marocain Dris Chraïbi, l'Egyptien Albert Cossery... Le stand de Gallimard a mis en vente quelques romans du jeune écrivain algérien au talent exceptionnel et reconnu, Salim Bachi, auteur du «Chien d'Ulysse», qui vient d'être réédité par Barzakh Editions. En plus des oeuvres romanesques les plus retentissantes, le stand de Gallimard est l'espace qui recèle les meilleurs livres de philosophie. C'est ici que l'on peut trouver en édition de poche les essais du génie Sigmund Freud et du monument de la philosophie Platon. La liste est loin d'être exhaustive. Le stand de Gallimard expose la majorité des livres classiques français. Un détour par Gallimard risque de détourner compètement l'attention de n'importe quel visiteur du Sila. Car une fois dans cet espace, on en sort difficilement sans des sachets pleins de livres.