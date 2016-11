BOX OFFICE NORD-AMÉRICAIN "Doctor Strange" prend la tête

Le film américain «Doctor Strange» du réalisateur Scott Derrickson, s'est emparé de la tête du box office nord-américain dès sa première semaine à l'affiche. Le film a amassé 22 millions de dollars de recettes en un week-end et 85 millions de dollars depuis sa sortie, selon les chiffres provisoires fournis dimanche dernier en début de soirée par la société Exhibitor Relations. Il raconte l'histoire d'un neurochirurgien réputé dont la vie bascule à cause d'un horrible accident de voiture qui le prive de l'usage de ses mains. Interprété par Benedict Cumberbatch, ce médecin voyage vers Katmandou, après avoir essayé tout l'éventail de la médecine occidentale. Il y découvre un centre de soins qui se trouve aussi être la ligne de front d'une bataille contre des forces obscures invisibles. «Doctor Strange» devance «Les Trolls», le nouveau film d'animation des studios DreamWorks. Cette comédie musicale a amassé 11 millions de dollars de recettes en un week-end et 45 millions de dollars depuis sa sortie. En troisième position arrive «Tu ne tueras point» («Hacksaw Ridge», selon titre en version originale), un film de guerre australo-américain. Il n'a récolté que 15 millions de dollars depuis sa sortie. Le long métrage - qui marque le retour de Mel Gibson derrière la caméra- relate l'histoire d'un engagé volontaire pendant la Seconde Guerre mondiale qui a refusé de tuer ou de porter une arme au combat en raison de ses croyances personnelles.