À L'INITIATIVE DE L'INSTITUT FRANÇAIS DE CONSTANTINE Speed Caravan offre un spectacle merveilleux et séduit le public

Par Ikram GHIOUA -

Speed Caravan, un groupe de musiciens doués et talentueux ont animé, l'un des plus beaux spectacles à Constantine. Ce groupe qui se distingue par sa composition s'est produit au complexe Ahmed Bey de Constantine en cette soirée de lundi dernier en présence d'un public particulièrement jeune où se sont mêlées des familles dans une ambiance conviviale. Les artistes ont été invités par l'Institut français dont le directeur Jean-François Albat, qui a toujours su comprendre et répondre au goût musical des Algériens. C'est un groupe français certes, mais composé d'un Algérien Mehdi Haddab, d'un Tunisien, un Français, mais aussi de Sénégalais. Les musiciens ont fasciné le public qui a dansé toute la soirée au rythme d'une musique mêlant le Rock à la musique arabo-andalouse, chaâbie avec un timbre africain. En un mot, des interprétations magiques et fabuleuses qui ont accroché les spectateurs tout le long du spectacle. Le groupe reprend même des morceaux arabo-andalous du XIVème siècle ave une touche moderne, mais aussi des titres de Cure, Chemical Brothers. Leur premier album Kalashnik love, sorti en 2008 a fait beaucoup de bruit. Ce fut la révélation de l'année. Les morceaux offerts hier au public étaient particuliers et magnifiquement joués. Un plaisir qui ne manquera pas de permettre aux présents d'oublier les soucis quotidiens, le stress du travail et surtout de rompre avec la routine. C'était comme un soleil qui réchauffa les coeurs et offrit de la joie en cette soirée où le froid et la pluie avaient pris le dessus. Le groupe ne sera pas à sa dernière production, il compte revenir pour entretenir ce lien né entre lui et ses fans à Constantine. Notons au passage que le nouvel album de Speed Caravan. «Big blue desert», où le groupe propose un métissage de musique agréable et où le cachet africain raisonne comme jamais en draguant le tampon oriental et qui se conjuguent tous les deux à l'empreinte du Rock est dans les bacs.