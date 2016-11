FESTIVAL INTERNATIONAL DU SAMAÂ SOUFI À SÉTIF L'exposition "Des âmes éprises du paradis"éblouit le public

L'exposition de calligraphie moderne intitulée «Edens de l'extase, âmes éprises du paradis» tenue en marge de la 6ème édition du Festival culturel international du samaâ soufi au hall de la Maison de la culture Houari-Boumediene de Sétif a transporté les visiteurs vers l'univers de la perfection vers lequel tend toute mystique. L'exposition qui regroupe 60 oeuvres étale la profonde esthétique et spiritualité propres aux arts visuels islamiques, a noté l'animateur de l'exposition et directeur de la maison des arts plastiques de Sétif, Abdelhafid Kadri. L'exposition réunit des plasticiens de plusieurs wilayas dont Yazid Kheloufi de Meghnia, Mostefa Boussena de Bordj Bou Arréridj, Abdelhafid Djelab d'Oum El Bouaghi et Abdelhafid Kadri de Sétif. Toutes les expositions organisées en marge du festival ont toujours eu un rapport avec la dimension et l'expérience soufies, a souligné la même source qui a relevé la présence lors de cette édition du grand artiste Abdelwahb Kheninif qui a calligraphié plusieurs éditions du Saint Coran ainsi que du célèbre miniaturiste algérien Ahmed Khelili.Une fresque collective a été réalisée par les artistes exposant et a été paraphée lors de la cérémonie d'ouverture du festival par le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi. La 6ème édition du Festival culturel international du samaâ soufi se tient au hall de la Maison de la culture Houari-Boumediene du 7 au 12 novembre.