CONSTANTINE L'opérette "Enfants de la paix" subjugue le public

L'opérette «Enfants de la paix» interprétée par les élèves de l'école «Adoui Bachir» de la ville de Constantine a subjugué mardi après-midi le public présent à la Maison de la culture «Malek Haddad» par la spontanéité émouvante de leur interprétation. Initié conjointement par les deux directions de la culture et de l'éducation à l'occasion de la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement (10 novembre), le spectacle qui a remporté en mars passé le 3ème Prix de la 13ème édition du Festival national des opérettes scolaires à Bordj Bou Arréridj a été rehaussée par les paroles chantant l'amour de la vie, la paix, la patrie et sa défense. L'assistance conquise s'est à plusieurs fois levée pour applaudir chaudement les 15 écoliers de cet établissement de Aïn El Bey (Constantine) conduits par Mouna Grine et Didine Bendhib sur fond d'une musique de violon et synthétiseur. L'ensemble vocal a également interprété durant la même soirée plusieurs chants dont celui de «Ya aziz el djazaïr» dédié au président de la République Abdelaziz Bouteflika, «Ana houlm saghir» (je suis un petit rêve) et «Oui à la paix, non à la guerre». Auteure des paroles et de la composition musicale des chants, l'enseignante à l'école «Adoui Bachir», Nadia Bouzid a été ravie par l'interprétation de ses élèves et la réaction du public. Elle a également considéré que cette opérette est un cri de l'innocence en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde. Le petit Mohamed Aymène âgé de 8 ans, a déclaré à l'APS à la fin du spectacle avoir insisté à assister à l'opérette de ses camarades d'école dont il se sent «fier». Son père Nacer a estimé de son côté que ces écoliers ont un talent et une fierté patriotique «dignes des grands».