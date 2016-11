NAWEL MEBAREK EN CONCERT À ALGER Kabyle, folk et haouzi au menu

Le public algérois était convié dans la soirée de jeudi à découvrir l'univers musical, fait de variétés algériennes, de musique kabyle, de folk et de haouzi, de la jeune chanteuse Nawel Mebarek. Auteure, compositrice et interprète, Nawel Mebarek a joint sa voix aux musiciens de l'orchestre «Lfamilya» pour présenter un concert à la salle Ibn Zeydoun, dans une ambiance feutrée, revisitant des titres connus de l'artiste, ainsi que plusieurs reprises, dans une version acoustique enrichie. Reprenant les titres de son album «Lemrassem» sorti en 2014, Nawel Mebarek a enchanté son public, relativement nombreux, d'une voix limpide et douce, à mi-chemin entre la folk et le haouzi. La chanteuse a revisité plusieurs titres de la musique algérienne en reprenant Idir ou d'autres classiques de la musique haouzie en plus de s'être franchement inspirée de certaines mélodies et arrangements très connus chez des artistes comme cheb Mami ou Lili Boniche. Parfois étouffée par une instrumentation trop imposante, la chanteuse a présenté une de ses premières compositions «Khyal El Bahr» (L'ombre de la mer) en plus d'un morceau reprenant un ancien poème de l'écrivain Mouloud Mammeri sur une composition de la chanteuse, et intitulé «Talata Temsal». Avec son timbre de voix particulier, l'artiste s'est attaquée à plusieurs styles dont ballades pop, rock, chaâbi, chanson kabyle accompagnée d'un orchestre qui a enrichi ses compositions par des touches de jazz, raï ou encore de valse proposant ainsi une toute nouvelle version de la musique de Nawel Mebarek.