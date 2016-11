TR CONSTANTINE La générale de Nuit de sang

La générale de Leïlet dem (Nuit de sang), nouvelle production du Théâtre régional de Constantine (TRC) sera présentée dimanche prochain au public, a annoncé jeudi son metteur en scène Karim Boudchiche. Ecrite par le romancier algérien Habib Saïh, la pièce qui s'inscrit dans le cadre des activités du TRC pour la saison 2016 donne un état des lieux socio-économique et politique en Algérie sur un ton réaliste, a indiqué le même artiste qui est également comédien de théâtre et de cinéma. Neuf comédiens de trois générations différentes interprètent cette oeuvre dont Abdallah Hamlaoui, Atika Belezma, Nejla Tayar et Oussama Boudchiche, a ajouté le metteur en scène qui a indiqué qu'il a fallu quatre mois pour l'adaptation dramatique du texte et la conception de la scénographie, de la musique et des actes. Les répétitions ont été entamées depuis un mois, a-t-il noté. Après la générale de dimanche, le spectacle sera rejoué lundi puis mardi pour permettre au plus grand nombre d'adeptes du 4ème art de découvrir la nouvelle production du TRC, a souligné Boudchiche qui a relevé que Nuit de sang est candidate pour la 11ème édition du Festival national de théâtre professionnel prévu du 23 au 30 novembre à Alger. Karim Boudchiche a mis en scène plusieurs pièces dont Ezzahra El malaouna, (La fleur damnée) en 2013, En Naïb El Mohtaram (L'illustre élu) en 2015 et Amnoukel (2015), la première pièce interprétée en tamazight du TRC.