«ABDELHAMID BENHADOUGA» Imane Benrabie remporte le prix

La jeune écrivaine Imane Benrabie a remporté le Prix du concours national «Abdelhamid Benhadouga» du roman 2016 décerné jeudi à Bordj Bou Arréridj, lors de la clôture du séminaire international «Abdelhamid Benhadouga». Le prix doté d'un montant de 500.000 DA a été remis à l'écrivaine pour son roman «Yacine» lors de la cérémonie tenue à la salle Bachir El Ibrahimi. Le second Prix (300 000 DA) est allé à Sofiane Mekhnache pour son roman «Makhadh soulihfat», a indiqué le président de la rencontre Saïd Boutadjine.

Le jury du concours organisé à l'initiative du wali de Bordj Bou Arréridj Abdessami Saïdoune a reçu au total neuf oeuvres candidates dont sept en arabe et deux en français, a précisé Boutadjine qui a souligné que les futures éditions de ce concours seront ouvertes aux oeuvres en tamazight.

Il a également mis l'accent sur le caractère réussi de cette édition marquée notamment par l'institutionnalisation officielle de cette rencontre après cinq années d'éclipse. Organisée sous l'égide du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, cette 15ème édition du Séminaire international «Abdelhamid Benhadouga» a réuni des universitaires nationaux ainsi que d'Egypte, Irak, Jordanie, Maroc, Emirats arabes unis, France et Espagne.