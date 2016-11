6ÈME ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU SAMAÂ SOUFI Clôture en apothéose à Sétif

La troupe allemande «Al Imbratoria Al Otmania» des chants religieux a clôturé samedi soir, à Sétif, en apothéose la 6ème édition du Festival international du samaâ soufi offrant un véritable ravissement musical et spirituel au public, présent en nombre à la Maison de la culture Houari-Boumediene.

Les membres de cette troupe ont interprété en arabe, en allemand, en français et en anglais des chansons qui ont transporté les présents dans l'ambiance magique des rythmes soufis. Sous des styles musicaux les plus variés allant du reggae vers le hip-hop en passant par le flamenco, la troupe «Al Imbratoria Al Otmania» a subjugué avec des chants, tout en spiritualité dédiés au Créateur et à Son Prophète (Qsssl).

La troupe «Angham Zibane» a pris le relais interprétant «Sali ya rabi», «Chouk qalki ya houdan», «Ya li zar qabr madani», inspirées du patrimoine algérien sahraoui avant de terminer en beauté avec une «Achet biladi».

Au cours de cette soirée, le commissaire du festival, Idriss Boudiba, s'est félicité de la réussite de cette 6ème édition soulignant que la présence en nombre du public à chacune des soirées de cette manifestation a valorisé l'événement culturel de la capitale des Hauts-Plateaux.

La 6ème édition du festival international du samaâ soufi a vu défiler des troupes et des mounchidine venus d'Egypte, Turquie, Iran, Syrie, Tunisie, Maroc et de l'Allemagne aux côtés des troupes locales conviées de plusieurs wilayas. Au cours de cette édition, des communications ont été présentées portant sur le samaâ soufi et ses origines, animées pars des universitaires. Un atelier sur «les modes d'expression dans le chant soufi» a été tenu rehaussé par la présence de plusieurs mounchidine conviés pour parler du chant religieux.

Une exposition de calligraphie moderne intitulée «édens de l'extase, âmes éprises du paradis» a été également tenue en marge de cette 6ème édition du Festival culturel international du samaâ soufi et a regroupé 60 oeuvres signées par les artistes Yazid Kheloufi de Meghnia, Mostefa Boussena de Bordj Bou Arréridj, Abdelhafid Djelab d'Oum El Bouaghi et Abdelhafid Kadri de Sétif, à travers lesquelles les artistes ont reflété la profonde esthétique et spiritualité propres aux arts visuels islamiques. Pour rappel, au cours de la cérémonie d'ouverture de la 6ème édition du Festival international du samaâ soufi, tenue lundi soir, le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi avait annoncé l'institutionnalisation de cet événement culturel de la capitale des Hauts-Plateaux.